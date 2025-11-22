  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže

  • DNES - 10:12
  • Bratislava
Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže

Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí chcú eliminovať drobné krádeže v obchodoch.

Docieliť to chcú novelou Trestného zákona, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR. Navrhli v nej úpravu definície malej škody a opätovné zavedenie tzv. horalkového paragrafu.

Prijatie novely Trestného zákona, účinnej od augusta 2024, priamo ohrozilo bezpečnosť a majetok obyvateľov SR. Krádeže v obchodných reťazcoch a v maloobchodoch prudko vzrástli, prekvitá drobná kriminalita, oveľa častejšie sa vyskytujú opakované krádeže. Vzhľadom na to, že tento druh nezákonnej činnosti od augusta už nespadá pod režim trestného práva, ale rieši sa ako priestupok, hrozba sankciami nie je dostatočne odrádzajúca pre potenciálnych páchateľov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je eliminovať súčasné zhoršenie bezpečnosti obyvateľstva,“ odôvodnili.

Navrhli preto okrem iného zmenu hraníc škôd. Malá škoda by podľa ich návrhu bola vo výške najmenej 500 eur, väčšia škoda vo výške najmenej 5000 eur, značná škoda vo výške najmenej 50.000 eur a škoda veľkého rozsahu vo výške najmenej 250.000 eur. Súčasné znenie Trestného zákona definuje malú škodu ako škodu prevyšujúcu 700 eur, väčšiu škodu ako škodu prevyšujúcu 20.000 eur, značnú škodu ako škodu prevyšujúcu 250.000 eur a škodu veľkého rozsahu ako škodu prevyšujúcu sumu 650.000 eur.

Predkladatelia chcú novelou tiež opätovne doplniť trestný čin krádeže pre prípady, keď je páchateľ za obdobný trestný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý. „V praxi pôjde o prípady, keď je skutok kvalifikovaný ako priestupok a následne je opakovaný obdobný čin kvalifikovaný ako trestný čin krádeže. Ide o reakciu na stupňujúce sa krádeže v maloobchodoch, ktoré nedosahujú novú výšku malej škody, avšak predajcom spôsobujú značné problémy,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

DNES - 10:40Domáce

Mladík na mieste podľahol zraneniam.

V sobotu platí niekoľko výstrah pred počasím

V sobotu platí niekoľko výstrah pred počasím

DNES - 9:44Domáce

Vo viacerých okresoch Slovenska treba v sobotu počítať so snehovými jazykmi a závejmi.

Muž odmietol zaplatiť za potraviny, pri krádeži napadol predavačku

Muž odmietol zaplatiť za potraviny, pri krádeži napadol predavačku

DNES - 8:37Domáce

Muž napadol predavačku chladnou zbraňou, so zraneniami ju previezli do nemocnice.

Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky

Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky

DNES - 8:22Domáce

Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie i snehové jazyky a záveje.

Vosveteit.sk
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AITvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojovRusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dátTakto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičiaNajväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábaťNajslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP