Mierový návrh USA obsahuje rusizmy. Bol pôvodne napísaný v ruštine?

  • DNES - 9:47
  • Londýn/Kyjev/Washington
Zdá sa, že niektoré pasáže v americkom „mierovom návrhu“ pre Ukrajinu boli pôvodne napísané v ruštine, napísal v piatok vo svojej analýze britský denník The Guardian.

Na viacerých miestach v tomto texte by jazyk fungoval v ruštine, v angličtine sa však zdá byť dosť podivný, uvádza denník v článku na svojom webe, z ktorého cituje TASR.

Ako príklad uviedol Guardian vo svojej analýze znenie tretieho bodu z dovedna 28-bodového plánu, ktorý medzičasom podporil aj americký prezident Donald Trump: „Očakáva sa, že Rusko nenapadne susedné krajiny a NATO sa nebude ďalej rozširovať.“

Ako podotýka denník, výraz „očakáva sa“ (it is expected) je v angličtine podľa neho do značnej miery neohrabaná pasívna konštrukcia a väčší zmysel dáva v ruštine, kde ide o známy slovesný tvar.

Medzi ďalšie rusizmy, ktoré sa podľa britského denníka do textu návrhu dostali, sú napríklad výrazy „nejasnosti" (ambiguities) čizaistiť“ (enshrine).

Biely dom už medzičasom priznal, že spolu s Trumpovým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom sa na písaní tohto 28-bodového plánu pre ukončenie vojny na Ukrajine podieľal aj Kirill Dmitrijev, vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina, píše Guardian. Dvojica údajne podrobnosti textu dohodla počas spoločného stretnutia v Miami.

Ukrajina a jej európski spojenci boli z procesu navrhovania mierového plánu vylúčení, pripomína britský denník.

Zdroj: Info.sk, TASR
