  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

V sobotu platí niekoľko výstrah pred počasím

  • DNES - 9:44
  • Bratislava
V sobotu platí niekoľko výstrah pred počasím

Vo viacerých okresoch Slovenska treba v sobotu počítať so snehovými jazykmi a závejmi.

Meteorológovia upozornili, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. V tejto súvislosti vydali výstrahy. Varujú aj pred vetrom v niektorých okresoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Pre okresy Poprad, Prešov, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves a Gelnica vydali meteorológovia druhý stupeň výstrahy s platnosťou do obeda. Následne bude pre tieto okresy platiť výstraha prvého stupňa. Tá platí počas celej soboty aj vo všetkých okresoch Žilinského kraja a v zvyšných okresoch Prešovského kraja, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Rožňava. Od obeda sa k nim pridajú aj okresy Košice mesto a Košice okolie.

Foto: shmu.sk

Vietor zasiahne východnú časť SR

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Meteorológovia tam očakávajú vietor s priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

DNES - 10:40Domáce

Mladík na mieste podľahol zraneniam.

Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže

Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže

DNES - 10:12Domáce

Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí chcú eliminovať drobné krádeže v obchodoch.

Muž odmietol zaplatiť za potraviny, pri krádeži napadol predavačku

Muž odmietol zaplatiť za potraviny, pri krádeži napadol predavačku

DNES - 8:37Domáce

Muž napadol predavačku chladnou zbraňou, so zraneniami ju previezli do nemocnice.

Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky

Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky

DNES - 8:22Domáce

Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie i snehové jazyky a záveje.

Vosveteit.sk
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AITvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojovRusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dátTakto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičiaNajväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábaťNajslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP