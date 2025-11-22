Muž odmietol zaplatiť za potraviny, pri krádeži napadol predavačku
Muž napadol predavačku chladnou zbraňou, so zraneniami ju previezli do nemocnice.
Polícia ešte v piatok (21.11.) večer zadržala muža, ktorý v bratislavskej Petržalke pri snahe kradnúť v potravinách poranil nožom predavačku. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„Rýchlou reakciou policajtov a vykonaním dôslednej operatívno - pátracej činnosti bol v čase 20.35 h muž zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov,“ spresnila. Okolnosti prípadu vyšetrujú, bližšie informácie policajti poskytnú, keď to procesná situácia dovolí.
Zadržaný muž chcel v piatok podvečer v predajni potravín prejsť cez pokladničnú zónu s tovarom, za ktorý nechcel zaplatiť. Pri výzve predavačky potravín, aby ukázal obsah tašky ju fyzicky napadol chladnou zbraňou, ktorou jej spôsobil rezné poranenie na ruke. Predavačku previezli so zranením do nemocnice na ošetrenie.
20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna
Mladík na mieste podľahol zraneniam.
Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže
Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí chcú eliminovať drobné krádeže v obchodoch.
V sobotu platí niekoľko výstrah pred počasím
Vo viacerých okresoch Slovenska treba v sobotu počítať so snehovými jazykmi a závejmi.
Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky
Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie i snehové jazyky a záveje.