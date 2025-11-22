Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky
Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie i snehové jazyky a záveje. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).
„Znížená dohľadnosť do 50 m z dôvodu silného sneženia je v lokalite Záborské a do 100 m v lokalitách Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš, Svinia, Humenné, Petrovany, Budimír, Široké, Šibenik, Jablonov, Spišský Hrhov, Fričovce a Korytné,“ spresňujú cestári na webe zjazdnost.sk.
V rannej súhrnnej správe tiež uvádzajú, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, na ceste I/66 medzi Telgártom a Besníkom sa vytvárajú snehové jazyky.
Horské priechody Donovaly, Príslop i Vernár sú uzatvorené pre nákladnú dopravu, rovnako úseky ciest Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa a Muráň - Červená skala.
V aktuálnej výstrahe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí počas soboty varovanie pred tvorbou snehových jazykov a závejov pre celé severné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu.
Komplikácie hlásia aj železnice
Nepriaznivé počasie spôsobuje v sobotu ráno aj komplikácie v železničnej doprave. Na východnom i strednom Slovensku má viacero vlakových spojov výrazné meškanie, informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webe oznamujúcom mimoriadne udalosti.
Vyše 140 minút mešká rýchlik, ktorý mal odchádzať z Košíc do Bratislavy o 05.35 h, takmer 40 minútové zdržanie má v stanici Poprad-Tatry expres, ktorý mal doraziť o 09.33 h zo Žiliny do Košíc, vyše 50 minútové zdržanie nabral osobný vlak s odchodom 07.19 h z Košíc s plánovaným príchodom do Svitu o 09.27 h.
Hodinu mešká tiež osobný vlak, ktorý mal zo stanice Šahy doraziť do Zvolena o 08.21 h. Od 07.50 h prerušili dopravu v úseku Dobrá Niva - Zvolen, dôvodom je spadnutý strom na trati.
