  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Hrabko: SaS mala novelu ústavy predložiť, keď bola súčasťou ústavnej väčšiny

  • DNES - 7:14
  • Bratislava
Hrabko: SaS mala novelu ústavy predložiť, keď bola súčasťou ústavnej väčšiny

Šanca, že SaS s návrhom ústavnej zmeny uspeje dnes, je podľa Juraja Hrabka veľmi malá.

Opozičná SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) do ústavy v čase, keď na schválenie návrhu nemá dosť poslancov, ale keď bola v minulom volebnom období súčasťou ústavnej väčšiny 95 poslancov, takúto novelu nepredložila. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Šanca, že SaS s návrhom ústavnej zmeny uspeje dnes, je podľa neho veľmi malá. „Je to politický populizmus. Ja to nekritizujem, len konštatujem, že z tohto jednoducho nezaprší,“ povedal Hrabko.

Pripomenul, že súčasťou ústavnej väčšiny v parlamente v predchádzajúcom volebnom období bolo aj Hnutie Slovensko, v tom čase ešte pod názvom OĽaNO. Vtedy podľa neho mohlo OĽaNO presadiť do ústavy aj možnosť iniciovať predčasné voľby referendom, lenže v tom čase bolo proti. Teraz, keď je v opozícii, takúto ústavnú zmenu navrhuje. „V parlamente leží taký návrh, predložilo ho hnutie Igora Matoviča, ktoré ho v minulom volebnom období odmietlo,“ konštatoval Hrabko.

Predseda vlády Robert Fico zasa poveril ministra spravodlivosti Borisa Suska (obaja Smer-SD) tým, aby preskúmal právne možnosti, ako umožniť, aby občania mohli dosiahnuť predčasné voľby referendom. Ak by však koaliční a opoziční poslanci dokázali preklenúť rozpory, ktoré medzi nimi sú, podľa Hrabka by nemuseli hľadať návrh, ako umožniť predčasné voľby referendom, lebo návrh Hnutia Slovensko už v parlamente podaný je. „Dá sa s ním pracovať, môžu ho prípadne doplniť,“ naznačil Hrabko.

Na margo vyhlásení českého prezidenta Petra Pavla, že je ochotný Andreja Babiša vymenovať do funkcie premiéra až potom, ako zverejní spôsob vyrovnania sa s konfliktom záujmov, Hrabko povedal, že v Čechách sa začínajú hrať politické hry, aké sa tam nikdy predtým nehrali. Ústavný postup je podľa neho taký, že prezident vymenuje nového predsedu vlády a ak v dôsledku tohto menovania vznikne konflikt záujmov, nový premiér si ho musí vyriešiť do 30 dní od vymenovania.

Situácia už podľa môjho názoru dospieva do štádia, že ak pán prezident Pavel, povedzme do dvoch týždňov, nevymenuje niekoho za predsedu vlády - nemusí to byť Andrej Babiš, to záleží na rozhodnutí pána prezidenta - ale ak tak neurobí do dvoch týždňov, tak podľa mňa už budeme môcť hovoriť o tom, že koná svojvoľne,“ naznačil Hrabko. Ak by prezident za premiéra vymenoval niekoho, kto následne nezíska dôveru parlamentu, celý postup sa zopakuje. Ale ak ani na druhý pokus vláda dôveru nezíska, právomoc menovať predsedu vlády prechádza z prezidenta na predsedu parlamentu.

Týmto spôsobom sa podľa Hrabka tvorcovia českej ústavy snažili predísť kríze, ktorú by mohla spôsobiť absolútna neochota prezidenta a parlamentu nájsť dohodu. Dodal, že tá sa hľadá ťažšie, ak je hodnotový svet politikov veľmi rozdielny a nikde nie je napísané, že sa musia dohodnúť hneď a ľahko. „V tom je úloha politikov, hľadať dohodu a kompromis a mať pritom na zreteli záujmy krajiny,“ konštatoval Hrabko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

DNES - 10:40Domáce

Mladík na mieste podľahol zraneniam.

Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže

Hnutie Slovensko predložilo novelu, chce eliminovať drobné krádeže

DNES - 10:12Domáce

Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko - Za ľudí chcú eliminovať drobné krádeže v obchodoch.

V sobotu platí niekoľko výstrah pred počasím

V sobotu platí niekoľko výstrah pred počasím

DNES - 9:44Domáce

Vo viacerých okresoch Slovenska treba v sobotu počítať so snehovými jazykmi a závejmi.

Muž odmietol zaplatiť za potraviny, pri krádeži napadol predavačku

Muž odmietol zaplatiť za potraviny, pri krádeži napadol predavačku

DNES - 8:37Domáce

Muž napadol predavačku chladnou zbraňou, so zraneniami ju previezli do nemocnice.

Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky

Sneženie komplikuje dopravu, meškajú aj vlaky

DNES - 8:22Domáce

Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie i snehové jazyky a záveje.

Vosveteit.sk
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AITvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojovRusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dátTakto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičiaNajväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábaťNajslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP