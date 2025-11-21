Merz hovoril s Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu
- VČERA - 22:02
- Berlín/Paríž
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok hovoril telefonicky s prezidentom Donaldom Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.
Rozhovor označil za priateľský. Ešte počas piatkového večera budú šéfovia diplomacie viacerých európskych krajín diskutovať o aktuálnom vývoji súvisiacom s vojnou na Ukrajine, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Práve som s prezidentom USA prediskutoval mierový plán pre Ukrajinu v priateľskom a dôvernom telefonickom rozhovore,“ napísal Merz v príspevku na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov sa dohodli na ďalších krokoch na úrovni poradcov a o 15-minútovom telefonáte plánuje informovať svojich európskych partnerov.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot sa ešte v piatok večer cez videohovor spojí s európskymi kolegami v takzvanom „washingtonskom formáte“. Účastníkmi budú ministri zahraničných vecí Nemecka, Poľska, Británie, Fínska a Talianska a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Pomenovanie „washingtonský formát“ odkazuje na tohtoročné stretnutie lídrov vo Washingtone s cieľom koordinovať mierové snahy týkajúce sa vojny na Ukrajine.
Predstavený návrh amerického plánu od Kyjeva vyžaduje významné ústupky vrátane území, ktoré Rusko ešte nezískalo, zmenšenie armády a vzdania sa členstva v NATO.
Európski lídri zatiaľ americký mierový plán oficiálne nedostal, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu G20 v Juhoafrickej republike, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky rokoval s lídrami Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva s cieľom koordinovať ďalšie kroky. Partneri Zelenského uistili, že zostávajú odhodlaní presadzovať „spravodlivý“ a trvalý mier.
Sanitka narazila do auta, vozidlo odhodilo do skupiny detí na chodníku
Osobné auto po náraze vletelo do detí na chodníku.
Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“
Srbský prezident Aleksandar Vučić kategoricky poprel obvinenia z účasti na afére „sarajevské safari“, ktorú minulý týždeň začala prešetrovať prokuratúra v Miláne.
Podľa Putina môže americký plán položiť základy pre budúcu mierovú zmluvu
Putin reagoval na americký mierový plán.
Zelenskyj: Ukrajina si naďalej váži Trumpovu snahu ukončiť vojnu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi odkázal, že si váži snahy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine.