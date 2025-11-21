Merz hovoril s Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu

  • Články
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok hovoril telefonicky s prezidentom Donaldom Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Rozhovor označil za priateľský. Ešte počas piatkového večera budú šéfovia diplomacie viacerých európskych krajín diskutovať o aktuálnom vývoji súvisiacom s vojnou na Ukrajine, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Práve som s prezidentom USA prediskutoval mierový plán pre Ukrajinu v priateľskom a dôvernom telefonickom rozhovore,“ napísal Merz v príspevku na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov sa dohodli na ďalších krokoch na úrovni poradcov a o 15-minútovom telefonáte plánuje informovať svojich európskych partnerov.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot sa ešte v piatok večer cez videohovor spojí s európskymi kolegami v takzvanom „washingtonskom formáte“. Účastníkmi budú ministri zahraničných vecí Nemecka, Poľska, Británie, Fínska a Talianska a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Pomenovanie „washingtonský formát“ odkazuje na tohtoročné stretnutie lídrov vo Washingtone s cieľom koordinovať mierové snahy týkajúce sa vojny na Ukrajine.

Predstavený návrh amerického plánu od Kyjeva vyžaduje významné ústupky vrátane území, ktoré Rusko ešte nezískalo, zmenšenie armády a vzdania sa členstva v NATO.

Európski lídri zatiaľ americký mierový plán oficiálne nedostal, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu G20 v Juhoafrickej republike, oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky rokoval s lídrami Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva s cieľom koordinovať ďalšie kroky. Partneri Zelenského uistili, že zostávajú odhodlaní presadzovať „spravodlivý“ a trvalý mier.

Zdroj: Info.sk, TASR
