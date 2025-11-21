Sanitka narazila do auta, vozidlo odhodilo do skupiny detí na chodníku
- VČERA - 21:58
- Cheb
Osobné auto po náraze vletelo do detí na chodníku.
V českom meste Cheb došlo k vážnej nehode sanitky a osobného vozidla. Auto po náraze skončilo na chodníku, kde zrazilo štyri deti. Celkovo si incident vyžiadal šesť zranených.
K nehode došlo približne o 11.30 hod., na križovatke ulíc Písečná a Dragounská. Podľa prvotných informácií polície vodič sanitky zlyhal pri dávaní prednosti v jazde, informovala televízia Nova.
„Sanitné vozidlo, ktoré malo zapnuté svetelné výstražné znamenie, ale bez zvukového signálu, prichádzalo z vedľajšej cesty a nedalo prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste,“ vysvetlil hovorca polície Jakub Kopřiva.
Po náraze bolo osobné auto vymrštené mimo vozovku priamo na chodník. V tom čase tadiaľ práve prechádzala skupina detí s učiteľkami.
Šesť osôb skončilo v nemocnici
Na mieste okamžite zasahovali všetky záchranné zložky vrátane troch posádok záchranárov a hasičov.
Medzi zranenými osobami je záchranárka zo sanitky, pasažier z osobného auta a štyri deti vo veku približne osem rokov. Všetci boli s ľahšími zraneniami prevezení na ošetrenie do nemocnice v Chebe.
„Na mieste sa zrazila naša sanitka, ktorá išla na výjazd k pacientovi, s osobným vozidlom. Jedna naša kolegyňa utrpela ľahké zranenie a bola prevezená na chirurgické oddelenie chebskej nemocnice na ošetrenie. V osobnom aute sa zranil aj jeden človek, ročník 2006, ten tiež skončil s ľahším zranením,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Karlovarského kraja Simona Kratochvílová.
Polícia miesto nehody uzavrela. Presná príčina a miera zavinenia sú naďalej predmetom vyšetrovania.
