Inšpektori otestovali známy nealkoholický nápoj. Obal oklamal spotrebiteľov

Informácie na obale produktu boli zavádzajúce.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) upozornila na nedostatky pri známom funkčnom nápoji DrWitt. Laboratórne testy potvrdili, že výrobok klamal spotrebiteľov o skutočnom obsahu vitamínov.

Ako informovala SZPI na svojej stránke, inšpektori pri bežnej kontrole odhalili nealkoholický nápoj, ktorý po laboratórnych testoch označili falšovaný. Dôvodom bol výrazne nižší obsah vitamínu E, než výrobca deklaroval na etikete.

Konkrétne ide o výrobok DrWitt ANTIOX s príchuťou granátové jablko a acai v 750ml balení. Išlo o šaržu s označením L505262 HF a dátumom minimálnej trvanlivosti do 26. 1. 2026.

Foto: potravinynapranyri.cz

Vzorku problémového nápoja odobrali inšpektori v maloobchodnej predajni Terno v meste Prachatice. Následná analýza v akreditovanom laboratóriu SZPI v Prahe odhalila nezrovnalosti.

Podľa informácií na obale mal nápoj obsahovať vitamín E v množstve 1,8 mg na 100 ml. V laboratóriu však vo vzorke nápoja namerali iba 1,22 mg na 100 ml. Inšpekcia konštatovala, že spotrebiteľom bola týmto spôsobom poskytnutá zavádzajúca informácia o zložení výrobku.

Zdroj: Info.sk, potravinynapranyri.cz
