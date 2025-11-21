  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Inšpekcia upozorňuje na falšované špagety

  • VČERA - 20:48
  • Praha
Inšpekcia upozorňuje na falšované špagety

Laboratórna analýza odhalila nedostatky.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) varuje spotrebiteľov pred klamlivým označením na obale cestovín, ktoré sa predávali v obchodnom reťazci BILLA v ČR. SZPI o tom informuje na svojej stránke.

Laboratórna analýza potvrdila, že obľúbené vaječné špagety značky BILLA obsahovali výrazne menej vajec, než bolo uvedené na obale. Namiesto sľubovaných 20 % v nich inšpektori našli len necelých 8 %.

Inšpektori odobrali vzorku výrobku v predajni BILLA vo Světlej nad Sázavou. Podľa informácií na obale mali cestoviny obsahovať vysoký podiel vajec. Rozbor v akreditovanom laboratóriu však odhalil opak.

Inšpekcia upozorňuje na špagety z Billy

Názov výrobku: Spaghetti, BILLA ready
Balenie: 250 g
Šarža: L.J13345
Dátum minimálnej trvanlivosti: 29. 10. 2025
Krajina pôvodu: Taliansko

Foto: potravinynapranyri.cz

„Podľa informácie na obale mala potravina obsahovať 20 % vajec. Rozbor ale v špagetách preukázal prítomnosť vajec v podstatne menšom množstve – iba 7,97 %,“ uviedli inšpektori na sociálnej sieti.

Spotrebiteľom tak bola poskytnutá zavádzajúca informácia o skutočnom zložení výrobku, čím došlo k ich oklamaniu. Inšpekcia bude s kontrolovanou osobou pokračovať v správnom konaní o uložení sankcie.

Zdroj: Info.sk, potravinynapranyri.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Inšpektori otestovali známy nealkoholický nápoj. Obal oklamal spotrebiteľov

Inšpektori otestovali známy nealkoholický nápoj. Obal oklamal spotrebiteľov

VČERA - 21:30Ekonomické

Informácie na obale produktu boli zavádzajúce.

Tisíce domácností na strednom Slovensku sú bez elektriny

Tisíce domácností na strednom Slovensku sú bez elektriny

VČERA - 15:32Ekonomické

Ťažký a mokrý sneh spôsobil na území stredného Slovenska problémy s distribúciou elektrickej energie.

SaS varuje pred výrazným zvýšením cien elektriny pre domácnosti

SaS varuje pred výrazným zvýšením cien elektriny pre domácnosti

VČERA - 12:37Ekonomické

Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) sa obáva výrazného nárastu cien elektriny pre domácnosti v roku 2026.

Prezident: V dobe polarizácie spoločnosti treba hľadať spoločnú víziu pre SR

Prezident: V dobe polarizácie spoločnosti treba hľadať spoločnú víziu pre SR

VČERA - 12:35Ekonomické

V rastúcej dobe polarizácie spoločnosti je potrebné diskutovať a hľadať spoločnú víziu pre Slovensko.

Vosveteit.sk
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dátTakto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičiaNajväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábaťNajslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretieNetflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšieObávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP