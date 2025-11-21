Inšpekcia upozorňuje na falšované špagety
- VČERA - 20:48
- Praha
Laboratórna analýza odhalila nedostatky.
Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) varuje spotrebiteľov pred klamlivým označením na obale cestovín, ktoré sa predávali v obchodnom reťazci BILLA v ČR. SZPI o tom informuje na svojej stránke.
Laboratórna analýza potvrdila, že obľúbené vaječné špagety značky BILLA obsahovali výrazne menej vajec, než bolo uvedené na obale. Namiesto sľubovaných 20 % v nich inšpektori našli len necelých 8 %.
Inšpektori odobrali vzorku výrobku v predajni BILLA vo Světlej nad Sázavou. Podľa informácií na obale mali cestoviny obsahovať vysoký podiel vajec. Rozbor v akreditovanom laboratóriu však odhalil opak.
Inšpekcia upozorňuje na špagety z Billy
Názov výrobku: Spaghetti, BILLA ready
Balenie: 250 g
Šarža: L.J13345
Dátum minimálnej trvanlivosti: 29. 10. 2025
Krajina pôvodu: Taliansko
Foto: potravinynapranyri.cz
„Podľa informácie na obale mala potravina obsahovať 20 % vajec. Rozbor ale v špagetách preukázal prítomnosť vajec v podstatne menšom množstve – iba 7,97 %,“ uviedli inšpektori na sociálnej sieti.
Spotrebiteľom tak bola poskytnutá zavádzajúca informácia o skutočnom zložení výrobku, čím došlo k ich oklamaniu. Inšpekcia bude s kontrolovanou osobou pokračovať v správnom konaní o uložení sankcie.
