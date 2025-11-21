  • Články
Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“

  • VČERA - 20:25
  • Rím
Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“

Srbský prezident Aleksandar Vučić kategoricky poprel obvinenia z účasti na afére „sarajevské safari“, ktorú minulý týždeň začala prešetrovať prokuratúra v Miláne.

Ide o organizovanie „výletov“ pre ostreľovačov z Talianska a ďalších krajín. Počas obliehania Sarajeva v 90. rokoch údajne cestovali za dnešný ekvivalent 80.000 až 100.000 eur na srbské pozície, aby odtiaľ strieľali na neozbrojených civilistov vrátane žien a detí. TASR o tom píše podľa piatkových správ agentúr ANSA, Hina, Tanjug a webu britského denníka The Guardian.

Chorvátsky investigatívny novinár Domagoj Margetič podal v stredu na milánskej prokuratúre trestné oznámenie na Vučiča. Srbský prezident výslovne poprel, že by niekedy strieľal v Sarajeve, ale k najnovším obvineniam sa zatiaľ nevyjadril.

Nikdy som nikoho nezabil ani nezranil ani som nikdy neurobil nič podobné,“ citovali médiá Vučiča.

V piatok v rozhovore pre provládnu káblovú televíziu Informer Vučič poprel akúkoľvek svoju účasť a povedal, že do Pale pri Sarajeve ho poslali výlučne „ako novinára“, pretože „hovoril po anglicky“. Dodal, že takéto „falošné a absurdné tvrdenia“ sa často objavujú „v kritickom a ťažkom momente pre krajinu“ a energetický sektor, s odkazom na americké sankcie na srbskú ropnú spoločnosť NIS, ktorej väčšinovým vlastníkom je Rusko.

Vučić povedal, že doteraz nežaloval žiadne médiá za nepravdivé správy o sebe, ale teraz si najme špičkových medzinárodných právnikov, aby zažalovali „tých, ktorí majú hlboké vrecká, vrátane The Guardian, Daily Mail a ďalších“ za falošné obvinenia z jeho účasti na „sarajevskom safari“.

Milánska prokuratúra minulý týždeň na základe informácií talianskeho investigatívneho novinára Ezia Gavazzeniho začala vyšetrovanie zamerané na identifikáciu Talianov údajne zapojených do úmyselnej streľby na civilistov v Sarajeve. Na túto tému vznikol v roku 2022 dokumentárny film „Sarajevo Safari“ slovinského režiséra Mirana Županića a existuje o tom aj správa bývalého starostu Sarajeva Benjamina Kariča.

Podľa Margetiča bol Vučič ako mladý dobrovoľník na jednom zo srbských vojenských stanovíšť v Sarajeve, odkiaľ podľa svedkov cudzí občania a srbské ultranacionalistické jednotky strieľali a zabíjali civilistov. Odvolal sa na videozáznam z roku 1993, ktorý podľa neho ukazuje Vučiča s puškou.

Podporovatelia srbského lídra to popierajú s tým, že na záberoch je statív televíznej kamery, pretože v tom čase pracoval ako novinár. V piatkovom rozhovore pre Informer Vučič o údajnej zbrani zopakoval: „Táto veta je taká nezmyselná a každý to vie, mám zábery a svedkov a to, čo hovoria, že je zbraň, je stojan na kameru, niesol som ho pre kameramana.“

Vučič už predtým označil obvinenia za hanebné a vyložené klamstvá. „Nikdy v živote som nebol ostreľovač, nikdy som nedržal v rukách pušku, o ktorej hovoria. Hanba vám,“ vyhlásil.

Tvrdenia chorvátskeho novinára Domagoja Margetiča predstavujú učebnicový prípad zlomyseľnej dezinformácie, ktorá má narušiť inštitucionálnu dôveryhodnosť Srbskej republiky a jej prezidenta,“ uviedla pre britský denník The Telegraph hovorkyňa prezidenta Suzana Vasiljevičová.

Na obvinenia ostro reagovalo aj srbské ministerstvo zahraničných vecí. Vo vyhlásení označilo šírenie „senzačných a nepodložených tvrdení“ a „vymyslených rekonštrukcií“ za výsledok „koordinovaných dezinformácií“ zameraných na poškodenie imidžu Srbska a jeho inštitúcií.

Zdroj: Info.sk, TASR
