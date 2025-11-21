Polícia upozorňuje na vážnu nehodu, cestu museli uzavrieť
Cesta zostala pre nehodu neprejazdná.
Cesta II/507 medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom v okrese Trenčín zostala v piatok večer pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Úsek cesty je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia vyzvala vodičov, aby rešpektovali jej pokyny na mieste.
Karas: Pokus Európskej komisie spochybňovať Ústavu SR je zásadným omylom
Svedčí o tom, že Komisia opäť raz uprednostnila politické záujmy pred odbornými argumentmi.
SHMÚ vydal viaceré výstrahy prvého a druhého stupňa
Sneženie i poľadovicu hlásia až do rána.
Sneh komplikuje situáciu na cestách. Cestári upozorňujú na obmedzenia
Na viacerých horských priechodoch a cestách sú pre sneženie obmedzenia.
Šimečka: Upozorňovali sme, že novela ústavy nás dostane do kolízie s právom EÚ
Opozičné Progresívne Slovensko upozorňovalo, že novela Ústavy SR nás dostane do kolízie s európskym právom a európskymi inštitúciami.