Podľa Putina môže americký plán položiť základy pre budúcu mierovú zmluvu

  • VČERA - 19:27
  • Moskva
Podľa Putina môže americký plán položiť základy pre budúcu mierovú zmluvu

Putin reagoval na americký mierový plán.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok počas zasadnutia Rady bezpečnosti Ruskej federácie potvrdil, že Moskva dostala americký mierový plán zameraný na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa môže „položiť základy“ pre budúcu mierovú zmluvu, píše TASR na základe správ agentúr Reuters, AFP a TASS.

Máme text. Dostali sme ho cez komunikačné kanály s americkou administratívou. Verím, že by mohol položiť základy pre konečné mierové urovnanie,“ uviedol Putin s odkazom na 28-bodový mierový plán podporovaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ruský prezident pohrozil zabratím ďalšieho územia, ak Ukrajina návrh odmietne. Odvolal sa pri tom na údajne obsadené ukrajinské mesto Kupiansk.

Podľa Putina plán nebol podrobne konzultovaný s Ruskom a Ukrajina ani jej európski spojenci nechápu realitu postupu ruských jednotiek na bojisku. Rusko je podľa neho pripravené pokračovať v mierových rokovaniach napriek tomu, že je spokojné so súčasnou dynamikou na fronte.

Spojené štáty vraj vyzvali Moskvu, aby v mierovom procese spravila ústupky. „Počas predbežnej diskusie nás americká strana požiadala, aby sme urobili ústupky a preukázali, ako to nazvali, flexibilitu,“ uviedol Putin.

Rusko a Spojené štáty podľa Putina rokovali o Trumpovych mierových iniciatívach ešte pred bilaterálnym summitom na Aljaške. „Verejne sme o tom takmer nehovorili, len veľmi všeobecne, ale nie je to žiadne tajomstvo, mierový plán prezidenta Trumpa pre Ukrajinu sa prerokúval pred stretnutím na Aljaške,“ prezradil Putin.

Po rokovaniach na Aljaške nastala z americkej strany určitá pauza. Vieme, že to súviselo s faktickým odmietnutím mierového plánu urovnania sporu, ktorý navrhol prezident Trump, zo strany Ukrajiny. Myslím si, že to bolo práve v čase, keď sa objavila jeho nová verzia, vlastne modernizovaný plán, tentoraz s 28 bodmi,“ doplnil ruský prezident.

Návrh 28-bodového mierového plánu od Kyjeva vyžaduje územné a bezpečnostné ústupky Moskve, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu navrhne alternatívy. Podľa jeho slov bude nasledujúci týždeň pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu Spojených štátov ako svojho kľúčového partnera,.

Budeme pokračovať v spolupráci s Amerikou a všetkými partnermi. Budeme hľadať riešenie s naším hlavným partnerom - Spojenými štátmi. Predložím argumenty, budem presviedčať, navrhnem alternatívy,“ vyhlásil ukrajinský prezident vo večernom videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach.

Zdroj: Info.sk, TASR
