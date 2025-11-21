Zelenskyj: Ukrajina si naďalej váži Trumpovu snahu ukončiť vojnu
- VČERA - 18:57
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi odkázal, že si váži snahy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine. Niekoľko hodín predtým vyhlásil, že nezradí národné záujmy a k americkému mierovému návrhu predloží alternatívy, informuje TASR.
„Ukrajina si vždy vážila a naďalej váži túžbu amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť krviprelievanie,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X po telefonáte s Vanceom a tajomníkom amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Danom Driscollom. Podľa prezidenta trval rozhovor takmer hodinu.
Zelenskyj uviedol, že počas telefonátu sa podarilo prebrať množstvo detailov amerického návrhu. „Pracujeme na tom, aby bola cesta vpred dôstojná a skutočne efektívna pre dosiahnutie trvalého mieru. Som vďačný za pozornosť a ochotu spolupracovať s nami a našimi partnermi,“ doplnil.
Predstavitelia oboch strán sa podľa neho dohodli na spolupráci aj s ďalšími európskymi krajinami na úrovni národných bezpečnostných poradcov.
Prezident USA Donald Trump v piatkovom rozhovore pre Fox News Radio uviedol, že od Zelenského očakáva odpoveď na svoj mierový plán do budúceho štvrtka. Dodal však, že termín na finalizáciu podmienok je možné predĺžiť.
Podľa medializovaných informácií americký 28-bodový návrh počíta s tým, že Kyjev by musel pristúpiť napríklad na územné a bezpečnostné ústupky Moskve. Rusko by sa zároveň mohlo opäť zaradiť medzi členské štáty skupiny G8 a došlo by aj k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu po invázii na Ukrajinu.
