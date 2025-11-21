  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Zelenskyj: Ukrajina si naďalej váži Trumpovu snahu ukončiť vojnu

  • VČERA - 18:57
  • Kyjev
Zelenskyj: Ukrajina si naďalej váži Trumpovu snahu ukončiť vojnu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi odkázal, že si váži snahy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine. Niekoľko hodín predtým vyhlásil, že nezradí národné záujmy a k americkému mierovému návrhu predloží alternatívy, informuje TASR.

Ukrajina si vždy vážila a naďalej váži túžbu amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť krviprelievanie,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X po telefonáte s Vanceom a tajomníkom amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Danom Driscollom. Podľa prezidenta trval rozhovor takmer hodinu.

Zelenskyj uviedol, že počas telefonátu sa podarilo prebrať množstvo detailov amerického návrhu. „Pracujeme na tom, aby bola cesta vpred dôstojná a skutočne efektívna pre dosiahnutie trvalého mieru. Som vďačný za pozornosť a ochotu spolupracovať s nami a našimi partnermi,“ doplnil.

Predstavitelia oboch strán sa podľa neho dohodli na spolupráci aj s ďalšími európskymi krajinami na úrovni národných bezpečnostných poradcov.

Prezident USA Donald Trump v piatkovom rozhovore pre Fox News Radio uviedol, že od Zelenského očakáva odpoveď na svoj mierový plán do budúceho štvrtka. Dodal však, že termín na finalizáciu podmienok je možné predĺžiť.

Podľa medializovaných informácií americký 28-bodový návrh počíta s tým, že Kyjev by musel pristúpiť napríklad na územné a bezpečnostné ústupky Moskve. Rusko by sa zároveň mohlo opäť zaradiť medzi členské štáty skupiny G8 a došlo by aj k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu po invázii na Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz hovoril s Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu

Merz hovoril s Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu

VČERA - 22:02Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok hovoril telefonicky s prezidentom Donaldom Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Sanitka narazila do auta, vozidlo odhodilo do skupiny detí na chodníku

Sanitka narazila do auta, vozidlo odhodilo do skupiny detí na chodníku

VČERA - 21:58Zahraničné

Osobné auto po náraze vletelo do detí na chodníku.

Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“

Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“

VČERA - 20:25Zahraničné

Srbský prezident Aleksandar Vučić kategoricky poprel obvinenia z účasti na afére „sarajevské safari“, ktorú minulý týždeň začala prešetrovať prokuratúra v Miláne.

Vosveteit.sk
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dátTakto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičiaNajväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábaťNajslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretieNetflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšieObávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP