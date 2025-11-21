  • Články
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

SHMÚ vydal viaceré výstrahy prvého a druhého stupňa

  • VČERA - 18:34
  • Bratislava
Sneženie i poľadovicu hlásia až do rána.

Výstraha pred výdatným snežením aj poľadovicou platí i počas piatkového večera až do sobotného (22. 11.) rána. Týka sa najmä východného a stredného Slovenska. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje aj na silný vietor, snehové jazyky a záveje. Na východe platí výstraha druhého stupňa pred snežením.

Výstraha druhého stupňa pred snežením platí pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Výstrahy platia do soboty 6.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 8.00 h takmer v celom Banskobystrickom, Žilinskom a Košickom kraji a v niektorých okresoch Prešovského a Trenčianskeho kraja.

SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa, a to až do polnoci, niekde aj so soboty do 12.00 h.

Silný vietor s priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Poprad, Brezno, ale aj na západe v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Hlohovec, Piešťany a Trnava. Silný vietor na horách sa môže až do soboty 6.00 h vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
