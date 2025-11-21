Sneh komplikuje situáciu na cestách. Cestári upozorňujú na obmedzenia
Na viacerých horských priechodoch a cestách sú pre sneženie obmedzenia.
Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na viaceré obmedzenia na slovenských cestách počas piatka. Horský priechod (HP) Vernár je uzatvorený pre vozidlá nad 7,5 tony a HP Príslop pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Cesta I/67 v úseku Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa je uzavretá pre dopravu nad 3,5 tony. V lokalite Jablonov upozorňujú cestári na zníženú dohľadnosť do 100 metrov z dôvodu silného sneženia. SSC o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
SSC tiež upozorňuje, že HP Donovaly je uzatvorený pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Zelená vlna STVR informuje na sociálnej sieti o nehode na ceste II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou, kde sa skrížili kamióny a úsek je prejazdný striedavo len pre osobné autá. Na ceste I/77 medzi Spišskou Belou a Bušovcami skončili tri autá mimo cesty. „Polícia informuje, že úsek uzavreli, obídete ho cez Slovenskú Ves, Vojňany a Podhorany,“ píše Zelená vlna STVR a informovala tiež o neprejazdnom úseku na ceste II/546 medzi Margecanmi a Klenovom, kde spadol na vozovku strom.
Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Donovaly, Vrchslatina, Besník, Oravská Lesná, Huty, Branisko, Vernár, Príslop, Dobšiná, Pusté Pole, Herlianske Sedlo, Makov, Podspády, Grajnár, Klenov a Štós majú povrch vozovky pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. HP Súľová má vrstvu čerstvého snehu do piatich centimetrov.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na úsekoch diaľnice R3 Sedliacka Dubová - Široká, Tvrdošín - Nižná a Trstená - Tvrdošín sa na vozovke nachádza kašovitý sneh.
Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších častiach Slovenska prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Miestami v okresoch Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Humenné, Námestovo a Svidník je sneh do hrúbky piatich centimetrov a na ceste II/547 Margecany - Spišské Vlachy do piatich až desiatich centimetrov.
SSC tiež pripomenula, že HP Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov je zase uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Cesty II/549 v úseku Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania.
Sneh na Orave a Liptove spôsobil komplikácie i v regionálnej autobusovej doprave
Silné sneženie na Orave a Liptove spôsobilo v piatok najmä skoro ráno komplikácie aj v regionálnej autobusovej doprave. Hovorca prepravnej spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach pre TASR uviedol, že niekoľko autobusov v regiónoch nemohlo pokračovať v ceste a museli byť nahradené záložnými vozidlami.
Spoločnosť zaznamenala aj viacero škodových udalostí. „V priebehu dňa sa zjazdnosť ciest vďaka nasadeniu posypových vozidiel zlepšila a v súčasnosti neevidujeme žiadne mimoriadne situácie,“ podotkol Stach.
