Bratislava

  • VČERA - 17:24
  • Bratislava
Šimečka: Upozorňovali sme, že novela ústavy nás dostane do kolízie s právom EÚ

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozorňovalo, že novela Ústavy SR nás dostane do kolízie s európskym právom a európskymi inštitúciami. Uviedol to v piatok líder PS Michal Šimečka. Kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za to, že sa nesnaží konštruktívne rokovať.

Vraveli sme, že to je novela ústavy, ktorá nikomu nepomôže, mnohým ľuďom ublíži a dostane nás do kolízie s európskym právom a európskymi inštitúciami,“ uviedol Šimečka na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že to predpokladali aj odborníci na európske právo. „To, čo mňa na tom najviac desí, je, že Robert Fico namiesto toho, aby konštruktívne rokoval, aby sa snažil za prvé vyčerpať peniaze, eurofondy, ktoré máme k dispozícii, a za druhé, aby bojoval za slovenské záujmy a presadzoval ich v Európskej únii, tak chce konflikt,“ dodal. Považuje to za rezignáciu na to, čo má predseda vlády robiť, a teda obhajovať slovenský záujem v zahraničí a rozvíjať našu krajinu smerom dovnútra.

Člen predsedníctva PS Ivan Korčok pripomenul, že Fico v predvečer hlasovania o novele ústavy tvrdil, že má všetko odkonzultované s Európskou komisiou aj s právnymi expertmi. „Dnes sa mu jeho klamstvá rozpadli ako domček z karát. Spôsob, akým pretlačil novelu ústavy, je podvod,“ pripomenul. Premiér podľa neho k stanovisku EK pristupuje s taktikou spálenej zeme. „Dôsledky môžu stáť Slovensko milióny eur,“ dodal Korčok.

Európska komisia v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa EK spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva EÚ. Eurokomisii prekáža doplnenie článku 7 Ústavy SR. Pridané ustanovenia podľa nej „umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo Únie vrátane rozsudkov Súdneho dvora“.

Premiér v reakcii vyhlásil, že k žiadnej zmene ústavy v súvislosti so začatím konania nedôjde a nebude sa meniť to, čo sa pri poslednej novelizácii do ústavy dostalo.

Zdroj: Info.sk, TASR
