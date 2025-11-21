Premiér: Zatiaľ som nevidel nič, čo by Lajčáka kompromitovalo
- VČERA - 16:47
- Bratislava
Rozhodnutie o tom, či Miroslav Lajčák skončí na poste poradcu predsedu vlády v súvislosti s medializovanými informáciami o komunikácii s Jeffrey Epsteinom, padne budúcu stredu (26. 11.). Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nevidí nič, čo by bývalého šéfa slovenskej diplomacie kompromitovalo.
„Niektoré informácie sa stále preverujú a ak sa preukáže, že Miroslav Lajčák zlyhal, pôjde preč. No zatiaľ som nevidel nič, čo by ho kompromitovalo,“ upozornil premiér.
Zdôraznil, že Lajčákovo pôsobenie na poste poradcu neukončí na základe „bubliny, ktorá sa vytvára“ a príspevkov na sociálnych sieťach. „To mi nedáva dostatok argumentov, aby som ho poslal preč,“ vyhlásil s odkazom na reputáciu, ktorú si Lajčák vyslúžil ako diplomat. Rozhodnutie chce urobiť v stredu po návrate zo samitu EÚ - Afrika. „Ak sa preukáže, že došlo k zlyhaniu, pán Lajčák bude odvolaný,“ zopakoval.
Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apelujú na to v súvislosti s jeho komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom.
Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.
