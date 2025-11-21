  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Premiér: Zatiaľ som nevidel nič, čo by Lajčáka kompromitovalo

  • VČERA - 16:47
  • Bratislava
Premiér: Zatiaľ som nevidel nič, čo by Lajčáka kompromitovalo

Rozhodnutie o tom, či Miroslav Lajčák skončí na poste poradcu predsedu vlády v súvislosti s medializovanými informáciami o komunikácii s Jeffrey Epsteinom, padne budúcu stredu (26. 11.). Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nevidí nič, čo by bývalého šéfa slovenskej diplomacie kompromitovalo.

Niektoré informácie sa stále preverujú a ak sa preukáže, že Miroslav Lajčák zlyhal, pôjde preč. No zatiaľ som nevidel nič, čo by ho kompromitovalo,“ upozornil premiér.

Zdôraznil, že Lajčákovo pôsobenie na poste poradcu neukončí na základe „bubliny, ktorá sa vytvára“ a príspevkov na sociálnych sieťach. „To mi nedáva dostatok argumentov, aby som ho poslal preč,“ vyhlásil s odkazom na reputáciu, ktorú si Lajčák vyslúžil ako diplomat. Rozhodnutie chce urobiť v stredu po návrate zo samitu EÚ - Afrika. „Ak sa preukáže, že došlo k zlyhaniu, pán Lajčák bude odvolaný,“ zopakoval.

Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apelujú na to v súvislosti s jeho komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom.

Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz hovoril s Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu

Merz hovoril s Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu

VČERA - 22:02Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok hovoril telefonicky s prezidentom Donaldom Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Sanitka narazila do auta, vozidlo odhodilo do skupiny detí na chodníku

Sanitka narazila do auta, vozidlo odhodilo do skupiny detí na chodníku

VČERA - 21:58Zahraničné

Osobné auto po náraze vletelo do detí na chodníku.

Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“

Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“

VČERA - 20:25Zahraničné

Srbský prezident Aleksandar Vučić kategoricky poprel obvinenia z účasti na afére „sarajevské safari“, ktorú minulý týždeň začala prešetrovať prokuratúra v Miláne.

Zelenskyj: Ukrajina si naďalej váži Trumpovu snahu ukončiť vojnu

Zelenskyj: Ukrajina si naďalej váži Trumpovu snahu ukončiť vojnu

VČERA - 18:57Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi odkázal, že si váži snahy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dátTakto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičiaNajväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábaťNajslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretieNetflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšieObávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP