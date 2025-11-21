ZSSK eviduje obmedzenia pre nepriaznivé počasie
ZSSK prosí cestujúcich prosíme o trpezlivosť.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok poobede eviduje obmedzenie vlakovej dopravy v dôsledku nepriaznivého počasia v úseku Poprad - Vydrník. V tomto úseku môže dochádzať k meškaniam spojov v rozsahu približne 20 až 50 minút. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie ZSSK.
„Obnovenie štandardnej prevádzky v tejto chvíli nevieme odhadnúť, no spolu s manažérom železničnej infraštruktúry - Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), robíme všetko pre čo najrýchlejšie sprevádzkovanie dotknutého úseku. Cestujúcich prosíme o trpezlivosť,“ priblížili zo ZSSK.
