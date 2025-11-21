  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Nehoda dvoch áut si vyžiadala jednu obeť, cestu museli uzavrieť

  • VČERA - 14:33
  • Bratislava
Nehoda dvoch áut si vyžiadala jednu obeť, cestu museli uzavrieť

Na mieste zasahujú leteckí záchranári.

Aktualizované 16:25

Dopravná nehoda dodávky a auta pri obci Devičany v Levickom okrese si vyžiadala jednu obeť. Jedna osoba utrpela vážne zranenia, dvaja ľudia sa zranili ľahko. Informuje o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Cesta je momentálne v tomto úseku uzavretá v oboch smeroch. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky

Nehoda sa stala v piatok krátko pred 13.00 h. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel," uviedla polícia na sociálnej sieti.

52-ročná vodička vozidla Volkswagen Golf bola so zraneniami prevezená vrtuľníkom do nemocnice. 81-ročná spolujazdkyňa z tohto vozidla zraneniam na mieste podľahla.

40-ročný vodič vozidla Citroën Jumper ako aj jeho spolujazdec pri nehode utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice.

Foto: Polícia SR - Nitriansky kra

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia upozorňuje na vážnu nehodu, cestu museli uzavrieť

Polícia upozorňuje na vážnu nehodu, cestu museli uzavrieť

VČERA - 19:47Domáce

Cesta zostala pre nehodu neprejazdná.

Karas: Pokus Európskej komisie spochybňovať Ústavu SR je zásadným omylom

Karas: Pokus Európskej komisie spochybňovať Ústavu SR je zásadným omylom

VČERA - 19:22Domáce

Svedčí o tom, že Komisia opäť raz uprednostnila politické záujmy pred odbornými argumentmi.

SHMÚ vydal viaceré výstrahy prvého a druhého stupňa

SHMÚ vydal viaceré výstrahy prvého a druhého stupňa

VČERA - 18:34Domáce

Sneženie i poľadovicu hlásia až do rána.

Sneh komplikuje situáciu na cestách. Cestári upozorňujú na obmedzenia

Sneh komplikuje situáciu na cestách. Cestári upozorňujú na obmedzenia

VČERA - 17:47Domáce

Na viacerých horských priechodoch a cestách sú pre sneženie obmedzenia.

Šimečka: Upozorňovali sme, že novela ústavy nás dostane do kolízie s právom EÚ

Šimečka: Upozorňovali sme, že novela ústavy nás dostane do kolízie s právom EÚ

VČERA - 17:24Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko upozorňovalo, že novela Ústavy SR nás dostane do kolízie s európskym právom a európskymi inštitúciami.

Vosveteit.sk
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dátTakto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičiaNajväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábaťNajslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretieNetflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšieObávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP