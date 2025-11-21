Nehoda dvoch áut si vyžiadala jednu obeť, cestu museli uzavrieť
Na mieste zasahujú leteckí záchranári.
Aktualizované 16:25
Dopravná nehoda dodávky a auta pri obci Devičany v Levickom okrese si vyžiadala jednu obeť. Jedna osoba utrpela vážne zranenia, dvaja ľudia sa zranili ľahko. Informuje o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Cesta je momentálne v tomto úseku uzavretá v oboch smeroch. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky
Nehoda sa stala v piatok krátko pred 13.00 h. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel," uviedla polícia na sociálnej sieti.
52-ročná vodička vozidla Volkswagen Golf bola so zraneniami prevezená vrtuľníkom do nemocnice. 81-ročná spolujazdkyňa z tohto vozidla zraneniam na mieste podľahla.
40-ročný vodič vozidla Citroën Jumper ako aj jeho spolujazdec pri nehode utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice.
Foto: Polícia SR - Nitriansky kra
Polícia upozorňuje na vážnu nehodu, cestu museli uzavrieť
Cesta zostala pre nehodu neprejazdná.
