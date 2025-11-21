  • Články
Na leteckej šou v Dubaji havarovala indická stíhačka, pilot zahynul

  • VČERA - 13:48
  • Dubaj
Na leteckej šou v Dubaji v Spojených arabských emirátoch sa v piatok zrútilo ľahké indické stíhacie lietadlo HAL Tédžas.

Jeho pilot zahynul, potvrdili indické vzdušné sily aj dubajská štátna mediálna agentúra.

Lietadlo havarovalo o približne 14.10 miestneho času (11.10 h SEČ), keď vykonávalo predvádzací let pre dav ľudí, ktorí sledovali dianie z tribúny.

Stroj podľa záberov zo sociálnych sietí pred pádom spravil nízky obrat a klesal vysokou rýchlosťou, pri náraze sa zmenil na ohnivú guľu. Z miesta nehody na medzinárodnom letisku Ál Maktúma sa vzniesol čierny dym.

Indické vzdušné sily hlboko ľutujú stratu ľudského života a v tejto smutnej chvíli stoja pevne po boku pozostalých,“ uvádza sa vo vyhlásení letectva.

Príčinu nehody, ku ktorej došlo v posledný deň najväčšej leteckej šou na Blízkom východe, má zistiť vyšetrovacia komisia. Ide o druhú známu haváriu stíhacieho lietadla HAL Tédžas, ktoré je kľúčové pre snahy Indie modernizovať svoju leteckú flotilu pozostávajúcu prevažne z ruských a bývalých sovietskych stíhačiek. Prvá nehoda sa stala minulý rok počas cvičenia v Indii, pilot sa vtedy bezpečne katapultoval, pripomenula agentúra Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
