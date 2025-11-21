Na leteckej šou v Dubaji havarovala indická stíhačka, pilot zahynul
- VČERA - 13:48
- Dubaj
Na leteckej šou v Dubaji v Spojených arabských emirátoch sa v piatok zrútilo ľahké indické stíhacie lietadlo HAL Tédžas.
Jeho pilot zahynul, potvrdili indické vzdušné sily aj dubajská štátna mediálna agentúra.
Lietadlo havarovalo o približne 14.10 miestneho času (11.10 h SEČ), keď vykonávalo predvádzací let pre dav ľudí, ktorí sledovali dianie z tribúny.
Stroj podľa záberov zo sociálnych sietí pred pádom spravil nízky obrat a klesal vysokou rýchlosťou, pri náraze sa zmenil na ohnivú guľu. Z miesta nehody na medzinárodnom letisku Ál Maktúma sa vzniesol čierny dym.
„Indické vzdušné sily hlboko ľutujú stratu ľudského života a v tejto smutnej chvíli stoja pevne po boku pozostalých,“ uvádza sa vo vyhlásení letectva.
Príčinu nehody, ku ktorej došlo v posledný deň najväčšej leteckej šou na Blízkom východe, má zistiť vyšetrovacia komisia. Ide o druhú známu haváriu stíhacieho lietadla HAL Tédžas, ktoré je kľúčové pre snahy Indie modernizovať svoju leteckú flotilu pozostávajúcu prevažne z ruských a bývalých sovietskych stíhačiek. Prvá nehoda sa stala minulý rok počas cvičenia v Indii, pilot sa vtedy bezpečne katapultoval, pripomenula agentúra Reuters.
Merz hovoril s Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok hovoril telefonicky s prezidentom Donaldom Trumpom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.
Sanitka narazila do auta, vozidlo odhodilo do skupiny detí na chodníku
Osobné auto po náraze vletelo do detí na chodníku.
Srbský prezident Vučič popiera obvinenia z účasti na „sarajevskom safari“
Srbský prezident Aleksandar Vučić kategoricky poprel obvinenia z účasti na afére „sarajevské safari“, ktorú minulý týždeň začala prešetrovať prokuratúra v Miláne.
Podľa Putina môže americký plán položiť základy pre budúcu mierovú zmluvu
Putin reagoval na americký mierový plán.
Zelenskyj: Ukrajina si naďalej váži Trumpovu snahu ukončiť vojnu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi odkázal, že si váži snahy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine.