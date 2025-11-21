  • Články
Po zrážke dvoch vozidiel museli záchranári vodičku oživovať

  • VČERA - 13:44
  • Košice
Po zrážke dvoch vozidiel museli záchranári vodičku oživovať

Po čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v piatok v Košiciach zostala vodička auta v bezvedomí.

Posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju musela na mieste oživovať, následne bola prevezená do nemocnice. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

K nehode došlo na križovatke ulíc Jantárová a Požiarnická. „Podľa predbežných informácií vodička pravdepodobne z dôvodu zdravotnej indispozície prešla do protismeru,“ uviedla polícia. Ostatné osoby z nehody sú podľa dostupných informácií bez zranení.

Cesta je v tomto úseku zúžená do jedného jazdného pruhu. „Udalosť je v štádiu preverovania. Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov,“ upozornila polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
