Po zrážke dvoch vozidiel museli záchranári vodičku oživovať
Po čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v piatok v Košiciach zostala vodička auta v bezvedomí.
Posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju musela na mieste oživovať, následne bola prevezená do nemocnice. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
K nehode došlo na križovatke ulíc Jantárová a Požiarnická. „Podľa predbežných informácií vodička pravdepodobne z dôvodu zdravotnej indispozície prešla do protismeru,“ uviedla polícia. Ostatné osoby z nehody sú podľa dostupných informácií bez zranení.
Cesta je v tomto úseku zúžená do jedného jazdného pruhu. „Udalosť je v štádiu preverovania. Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov,“ upozornila polícia.
