EÚ oficiálne nedostala mierový plán USA, von der Leyenová sa spojí so Zelenským
- VČERA - 13:19
- Kyjev/Brusel
Lídri Európskej únie oficiálne nedostali americký mierový plán pre ukončenie vojny na Ukrajine, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu skupiny G20 v Juhoafrickej republike.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že sa plánuje spojiť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Budeme o situácii diskutovať s európskymi lídrami aj s lídrami tu na okraji summitu G20. Oslovím aj prezidenta Zelenského, aby sme túto záležitosť prediskutovali,“ povedala von der Leyenová novinárom v Johannesburgu. Zdôraznila, že kľúčovým princípom EÚ naďalej zostáva, že rozhodnutia o Ukrajine nemožno prijímať bez Ukrajiny.
Predseda Európskej rady António Costa, ktorý je taktiež v Juhoafrickej republike, podľa denníka The Guardian povedal, že EÚ nebola informovaná o návrhu USA, takže „nemá zmysel sa k nemu vyjadrovať“. Obsah 28-bodového plánu, ktorý zverejnili médiá, nekomentovala ani von der Leyenová.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová predtým vyhlásila, že EÚ by podporila akýkoľvek mierový plán, pokiaľ prinesie trvalý a spravodlivý mier a ak sa na ňom bude podieľať Ukrajina a EÚ.
„Pokiaľ ide o mierový plán, ktorý bol predložený prezidentovi Zelenskému, vždy sme tvrdili, že aby akýkoľvek plán fungoval, musí počítať s Ukrajinou a Európanmi,“ uviedla Kallasová v Bruseli.
Zelenskyj bude v piatok v súvislosti s návrhom mierového plánu telefonovať s lídrami Francúzska, Británie i Nemecka, a na budúci týždeň bude rokovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
