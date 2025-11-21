  • Články
EÚ oficiálne nedostala mierový plán USA, von der Leyenová sa spojí so Zelenským

  • VČERA - 13:19
  • Kyjev/Brusel
Lídri Európskej únie oficiálne nedostali americký mierový plán pre ukončenie vojny na Ukrajine, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu skupiny G20 v Juhoafrickej republike.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že sa plánuje spojiť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Budeme o situácii diskutovať s európskymi lídrami aj s lídrami tu na okraji summitu G20. Oslovím aj prezidenta Zelenského, aby sme túto záležitosť prediskutovali,“ povedala von der Leyenová novinárom v Johannesburgu. Zdôraznila, že kľúčovým princípom EÚ naďalej zostáva, že rozhodnutia o Ukrajine nemožno prijímať bez Ukrajiny.

Predseda Európskej rady António Costa, ktorý je taktiež v Juhoafrickej republike, podľa denníka The Guardian povedal, že EÚ nebola informovaná o návrhu USA, takže „nemá zmysel sa k nemu vyjadrovať“. Obsah 28-bodového plánu, ktorý zverejnili médiá, nekomentovala ani von der Leyenová.

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová predtým vyhlásila, že EÚ by podporila akýkoľvek mierový plán, pokiaľ prinesie trvalý a spravodlivý mier a ak sa na ňom bude podieľať Ukrajina a EÚ.

Pokiaľ ide o mierový plán, ktorý bol predložený prezidentovi Zelenskému, vždy sme tvrdili, že aby akýkoľvek plán fungoval, musí počítať s Ukrajinou a Európanmi,“ uviedla Kallasová v Bruseli.

Zelenskyj bude v piatok v súvislosti s návrhom mierového plánu telefonovať s lídrami Francúzska, Británie i Nemecka, a na budúci týždeň bude rokovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Zdroj: Info.sk, TASR
