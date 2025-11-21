SaS varuje pred výrazným zvýšením cien elektriny pre domácnosti
- DNES - 12:37
- Bratislava
Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) sa obáva výrazného nárastu cien elektriny pre domácnosti v roku 2026.
Vychádza pritom z návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa ktorej sa má zvýšiť cena silovej elektriny zo súčasných 61 eur za megawatthodinu na viac ako 72 eur a zároveň sa zvýši koeficient, ktorý vstupuje do výpočtu konečnej ceny elektriny. To by podľa SaS zvýšilo cenu až o 35 % na 104 eur/MWh.
SaS vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby urýchlene predložila nariadenie vlády, ktorým sa určí energopomoc na rok 2026.
„Vyzerá to tak, že na budúci rok stúpne cena elektriny pre všetky slovenské domácnosti o 35 %. Rodina, ktorá býva v byte a má priemernú spotrebu asi tri megawatthodiny, tak tá faktúra by im vyletela o 130 eur. Rodinný dom, ktorý vykuruje napríklad tepelným čerpadlom a má spotrebu 10 MWh, tak by im cena elektriny stúpla o 430 eur,“ priblížil poslanec za SaS Karol Galek.
SaS obvinilo ministerku Sakovú, že mešká s predložením nariadenia vlády o adresnej energopomoci, s ktorým ráta aj už schválený zákon. „Nielenže naše domácnosti nevedia, čo bude s cenami energií, ale nevedia to ani dodávatelia, ktorí sa na ten stav musia nejak pripraviť,“ upozornil Galek. Saková ale už dávnejšie uviedla, že rezort hospodárstva čaká na cenové rozhodnutia ÚRSO, ktoré by mohli byť vydané do konca novembra, aby nariadenie vlády mohli predložiť.
V minulých rokoch vlády prijímali verejný hospodársky záujem (VHZ), ktorým zastropovali ceny energií pre domácnosti a ohrozených odberateľov. Rozdiely medzi týmito cenami a regulovanými cenami stanovenými ÚRSO štát kompenzoval dodávateľom. U elektriny sa vláda opierala o memorandum o porozumení so Slovenskými elektrárňami, ktoré dodávali pre domácnosti elektrinu v objeme okolo 5,5 terawatthodiny za cenu 61 eur za megawatthodinu. Dodatok k memorandu ale hovorí o postupnom zvyšovaní cien elektriny od SE a pre rok 2026 je to práve 72,70 eura/MWh.
Aké budú výsledné ceny elektriny pre domácnosti a ktorých domácností sa budú kompenzácie v budúcom roku dotýkať, tak záleží na schválení nariadenia vlády.
