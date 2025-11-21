  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Bratislava

Prezident: V dobe polarizácie spoločnosti treba hľadať spoločnú víziu pre SR

  • DNES - 12:35
  • Bratislava
Prezident: V dobe polarizácie spoločnosti treba hľadať spoločnú víziu pre SR

V rastúcej dobe polarizácie spoločnosti je potrebné diskutovať a hľadať spoločnú víziu pre Slovensko.

V piatok to uviedol prezident SR Peter Pellegrini na podujatí Lepšie Slovensko 2025 s tým, že pre krajinu je potrebná dlhodobá vízia, ktorá presiahne jedno volebné obdobie.

Veľký problém našich vládnych garnitúr po vzniku Slovenskej republiky bol, že nedokázali svojím myslením presiahnuť jedno volebné obdobie, pričom často chýbala vôľa pripravovať opatrenia, ktoré by priniesli prospech aj budúcim generáciám,“ povedal Pellegrini.

Slovenská ekonomika podľa neho čelí spomaľujúcemu rastu, ktorý si vyžaduje podporu investícií a modernizáciu priemyslu. Najvýraznejším problémom je v súčasnosti pripraviť balík porastových a motivačných opatrení na podporu aktivity firiem na Slovensku, ktoré budú rozširovať svoju výrobu, zefektívňovať a zavádzať moderné technológie.

Prezident vyzdvihol, že silnou stránkou krajiny je jej energetický mix. „Slovensko je producentom jadrovej a čistej vodnej energie, my máme energetický mix výborný vo vzťahu k ostatným krajinám. Sme lídrom, ak by sme hovorili o emisiách CO2. Na druhej strane nie sme schopní poskytnúť slovenskému priemyslu primerané ceny energií, ktoré by z nášho priemyslu, a hlavne toho energeticky náročného, robili opäť konkurencieschopných partnerov,“ zhodnotil. Krajina má podľa neho zároveň šancu stať sa európskym lídrom v oblasti inovácií a moderných technológií, čo sa týka ich implementácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
