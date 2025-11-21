Orbán: V otázke mierového plánu USA rozhodnú nadchádzajúce dva-tri týždne
- DNES - 12:33
- Budapešť
V otázke nového mierového plánu Spojených štátov, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine, by mohli byť rozhodujúce nasledujúce dva až tri týždne, kedy by sa mohli objaviť prvé oficiálne reakcie.
Uviedol to v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Niečo sa potom začne diať, blíži sa budapeštiansky mierový summit,“ dodal premiér. V rozhovore zaznelo, že v zmysle 28-bodového mierového plánu by malo Rusko získať aj územia Ukrajiny, ktoré doposiaľ nedobylo.
Prezident USA Donald Trump údajne už schválil nový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine. V noci na štvrtok o tom informovala televízna stanica NBC News, ktorá sa odvolala na vysokopostavený zdroj z Bieleho domu.
Podľa predošlých medializovaných informácií 28-bodový mierový plán Američania konzultovali s Ruskom a jeho znenie je z veľkej časti založené na požiadavkách Moskvy. Podľa zdroja agentúry AFP zahŕňa územné ústupky Ukrajiny či výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA.
Orbán v rozhovore kritizoval predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktorá sa podľa neho - zatiaľ čo sa svet obracia k mieru - stále zaoberá tým, ako získať zdroje na financovanie vojny. Brusel plánuje „vojnový rozpočet“, ktorý by odobral financie členským štátom, povedal maďarský premiér a podčiarkol, že Budapešť, na rozdiel od Bruselu, pripravila „mierový rozpočet“.
„Ak sa podarí vyrieši konflikt v susednej krajine, tak uvoľnené zdroje vláda použije na podporu maďarských malých podnikov, zvýšenie miezd a na rozšírenie podpory rodín. My presadzujeme mier a na ňom staviame aj svoje ciele pre rok 2026,“ uzavrel maďarský ministerský predseda.
