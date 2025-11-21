  • Články
Premiér: Je pravdepodobné, že počet letov na linke Bratislava - Košice sa rozšíri

  • DNES - 10:27
  • Bratislava
Premiér: Je pravdepodobné, že počet letov na linke Bratislava - Košice sa rozšíri

Aktuálne je plánovaných na novej leteckej linke Bratislava - Košice spolu deväť letov týždenne, pričom podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je pravdepodobné, že dôjde k ich rozšíreniu.

Povedal to v piatok po prílete lietadla spoločnosti Wizz Air do Bratislavy za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a štátnych tajomníkov Ministerstva dopravy SR Igora Chomu a Denisy Žilákovej.

Prvé výsledky vyzerajú veľmi povzbudzujúco, pokiaľ si zoberieme mieru obsadenosti lietadla. Ak si zoberieme, že je plánovaných deväť letov do týždňa a tento trend bude pokračovať, tak je vysoko pravdepodobné, že by sme pristúpili ešte k rozšíreniu počtu letov v rámci jedného týždňa,“ uviedol Fico.

Pripomenul, že obnovenie leteckého spojenia medzi Košicami a Bratislavou bolo jednou zo základných priorít, ktorú adresoval Rážovi pri nástupe do jeho funkcie. „Toto spojenie medzi Bratislavou a Košicami je mimoriadne dôležité, pretože ak si zoberiete, že let trvá do 50 minút a ak si zoberiete letenky, ktoré sa pohybujú cenovo povedzme do 70 eur, tak to nemá konkurenciu, pretože za týchto podmienok cestovať autom naozaj nemá žiadny zmysel,“ zhodnotil Fico.

Ráž dodal, že leteckú linku Bratislava - Košice považuje za rýchlu, bezpečnú a komfortnú alternatívu, ako prepojiť západné Slovensko s východným. „Ceny sme zastropovali na cene jednej plnej nádrže, to znamená na tých 70 eur,“ uzavrel Ráž.

Zdroj: Info.sk, TASR
