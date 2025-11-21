Pre dopravnú nehodu je cesta I/18 pri Strečne neprejazdná
Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/18 v Strečnianskej úžine. Dôvodom je dopravná nehoda.
Ako informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, na ceste pri Strečne havaroval kamión, evidujú tu aj zranenie. Na mieste zasahuje šesť žilinských hasičov s dvomi kusmi techniky.
Jana Vaľová zostáva v Smere, bude tam naďalej pôsobiť
Poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu na základe svojho rozhodnutia. V strane naďalej zostáva.
Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie za zástupné a nevyargumentované
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie z funkcie prezentované na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru za zástupné a navyše vecne a právne nevyargumentované.
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretý
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie.
Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky
Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách.