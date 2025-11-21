Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretý
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie.
Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.
Jana Vaľová zostáva v Smere, bude tam naďalej pôsobiť
Poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu na základe svojho rozhodnutia. V strane naďalej zostáva.
Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie za zástupné a nevyargumentované
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie z funkcie prezentované na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru za zástupné a navyše vecne a právne nevyargumentované.
Pre dopravnú nehodu je cesta I/18 pri Strečne neprejazdná
Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/18 v Strečnianskej úžine. Dôvodom je dopravná nehoda.
Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky
Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách.