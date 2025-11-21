  • Články
Bratislava

Prieskum: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Republika

  • DNES - 8:31
  • Bratislava
Prieskum: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Republika

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v novembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,1 percenta.

Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 16,5 percenta. Po nej by nasledovalo hnutie Republika s desiatimi percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Do parlamentu by sa dostal Hlas-SD (9,1 percenta), Hnutie Slovensko (8,9 percenta), SaS (6,5 percenta), KDH (6,3 percenta) a Demokrati (5,2 percenta).

Do NR SR by sa nedostali Maďarská Aliancia so ziskom 4,6 percenta, SNS s 4,2 percentami, Sme rodina s podporou 2,1 percenta ani Právo na pravdu s dvoma percentami.

Prieskum sa realizoval od 11. do 18. novembra na vzorke 1015 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
