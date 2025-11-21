Prieskum: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by Smer-SD a Republika
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v novembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,1 percenta.
Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 16,5 percenta. Po nej by nasledovalo hnutie Republika s desiatimi percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Do parlamentu by sa dostal Hlas-SD (9,1 percenta), Hnutie Slovensko (8,9 percenta), SaS (6,5 percenta), KDH (6,3 percenta) a Demokrati (5,2 percenta).
Do NR SR by sa nedostali Maďarská Aliancia so ziskom 4,6 percenta, SNS s 4,2 percentami, Sme rodina s podporou 2,1 percenta ani Právo na pravdu s dvoma percentami.
Prieskum sa realizoval od 11. do 18. novembra na vzorke 1015 respondentov.
Jana Vaľová zostáva v Smere, bude tam naďalej pôsobiť
Poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu na základe svojho rozhodnutia. V strane naďalej zostáva.
Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie za zástupné a nevyargumentované
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie z funkcie prezentované na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru za zástupné a navyše vecne a právne nevyargumentované.
Pre dopravnú nehodu je cesta I/18 pri Strečne neprejazdná
Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/18 v Strečnianskej úžine. Dôvodom je dopravná nehoda.
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretý
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie.
Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky
Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách.