Bratislava

SHMÚ: Na strednom a východnom Slovensku platia výstrahy pred výdatným snežením

V piatok môže počas celého dňa na strednom a východnom Slovensku snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Upozorňuje aj na silný vietor, snehové jazyky a záveje. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha druhého stupňa pred snežením platí pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Očakáva sa výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatovali meteorológovia. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.

SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Silný vietor priemernej rýchlosti 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Silný vietor na horách sa môže v piatok vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Jana Vaľová zostáva v Smere, bude tam naďalej pôsobiť

Poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu na základe svojho rozhodnutia. V strane naďalej zostáva.

Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie za zástupné a nevyargumentované

Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie z funkcie prezentované na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru za zástupné a navyše vecne a právne nevyargumentované.

Pre dopravnú nehodu je cesta I/18 pri Strečne neprejazdná

Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/18 v Strečnianskej úžine. Dôvodom je dopravná nehoda.

Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretý

Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie.

Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky

Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách.

