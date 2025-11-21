Polícia vyšetruje poškodenie bankomatu na sídlisku Nad jazerom v Košiciach
Polícia v Košiciach pátra po neznámych páchateľoch, ktorí v piatok nadránom poškodili bankomat na sídlisku Nad jazerom.
Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, policajti boli na mieste pár minút po prijatí oznámenia a do pátrania nasadili aj služobného psa.
Vyšetrovateľ v prípade začal trestné stíhanie pre trestné činy krádeže a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Oznámenie o poškodení objektu jednej z bánk a blízkeho bankomatu prijali na tiesňovej linke 158 v piatok krátko po 3.30 h. Policajti miesto udalosti zabezpečili a zamedzili vstupu nepovolaných osôb do blízkosti objektu. Počas dokumentovania boli na mieste prítomní aj kriminalisti a experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, vyslaný bol aj psovod so služobným psom. Polícia preveruje všetky získané informácie.
„Ak ste sa v tom čase presúvali do práce a všimli ste si niečo podozrivé, prípadne máte akékoľvek relevantné informácie, volajte 158,“ dodala polícia.
Vzhľadom na prebiehajúce úkony viac podrobnejších informácií podľa polície nateraz nie je možné poskytnúť.
Jana Vaľová zostáva v Smere, bude tam naďalej pôsobiť
Poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu na základe svojho rozhodnutia. V strane naďalej zostáva.
Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie za zástupné a nevyargumentované
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh označil dôvody na jeho odvolanie z funkcie prezentované na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru za zástupné a navyše vecne a právne nevyargumentované.
Pre dopravnú nehodu je cesta I/18 pri Strečne neprejazdná
Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/18 v Strečnianskej úžine. Dôvodom je dopravná nehoda.
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretý
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie.
Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky
Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách.