Ukrajina má odstúpiť Donbas a zaviazať sa, že nevstúpi do NATO

Americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá mala k dispozícii návrh tohto mierového plánu.

AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda.

V americkom pláne sa tiež uvádza, že na ochranu Ukrajiny by v Poľsku boli rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom území Ukrajiny by nemali dislokované žiadne jednotky aliancie NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že k tejto vojenskej aliancii sa nikdy nepripojí, napísala AFP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že Trumpom podporovaný mierový plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkou delegáciou vo štvrtok večer v Kyjeve vyhlásil, že práca na jednotlivých bodoch nového amerického mierového plánu pokračuje. Dodal, že Ukrajina o ňom zatiaľ „nebude robiť žiadne ostré vyhlásenia.“

Zelenskyj v tradičnom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že americkej delegácii vysvetlil, čo je pre Ukrajinu kľúčové. Podľa neho Ukrajina potrebuje mierovú dohodu, ktorá by neohrozila jej suverenitu a nevytvorila predpoklady pre novú ruskú inváziu.

Sme odhodlaní na jasnú a poctivú prácu - Ukrajina, Spojené štáty a naši priatelia a partneri v Európe a vo svete,“ vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že v najbližších dňoch bude rokovať s Trumpom.

Vieme, že sila a podpora (zo strany) USA môžu priblížiť mier...Aj my chápeme, že v Rusku nie je skutočná túžba po mieri, inak by túto vojnu nezačali,“ vyhlásil Zelenskyj s tým, že podľa mnohých zdrojov sa „Rusko tento rok snaží len o jedno: odložiť sankcie a získať viac času na vojnu.“

Ukrajina potrebuje mier a urobí všetko pre to, aby nikto na svete nepovedal, že to údajne ona sabotuje diplomaciu. To je dôležité,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
