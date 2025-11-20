Obrovská bezpečnostná diera: Ak máte WhatsApp, je veľká pravdepodobnosť, že vaše číslo bolo odhalené
- DNES - 21:39
- Viedeň
Výskumníci jednoduchým trikom odhalili čísla miliárd používateľov.
Aplikácia WhatsApp, ktorú používajú miliardy ľudí po celom svete, má vážnu bezpečnostnú trhlinu. Výskumníci z Viedenskej univerzity objavili jednoduchý spôsob, ako získať prístup k telefónnym číslam prakticky všetkých používateľov. Tento objav označili za jeden z najväčších únikov dát v histórii.
Spoločnosť Meta, ktorá WhatsApp vlastní, pre médiá zdôraznila, že k žiadnym súkromným informáciám, ako sú správy, nedošlo a že vedci všetky získané čísla následne vymazali. Zároveň tvrdí, že nenašla žiadne dôkazy o tom, že by túto chybu zneužívali hackeri.
Ako sa vedcom podarilo odhaliť telefónne čísla
Ako opísali vedci v štúdii, trik spočíva vo funkcii, ktorú pozná takmer každý používateľ - v pridávaní nových kontaktov. Keď si chcete s niekým písať, musíte si ho pridať do kontaktov. Aplikácia následne overí, či dané telefónne číslo už má založený účet. Ak áno, kontakt sa pridá a zobrazí sa jeho profilová fotka a text v profile, ak ich má verejné.
Práve túto funkciu výskumníci využili. Pomocou špeciálneho nástroja začali automaticky generovať a kontrolovať 63 miliárd možných telefónnych čísel, aby zistili, ktoré z nich sú registrované vo WhatsAppe. Týmto spôsobom dokázali potvrdiť 100 miliónov telefónnych čísel za hodinu.
Nešlo však len o telefónne čísla. Podarilo sa im zobraziť aj profilové fotografie u 57 % používateľov. U takmer tretiny (29,3 %) bol prístupný aj text v profile v sekcii „O mne“, kde niektorí ľudia zdieľajú informácie o svojich náboženských či politických názoroch alebo odkazy na iné sociálne siete.
Mali by ste sa obávať o svoje súkromie?
Odborníci na kybernetickú bezpečnosť bijú na poplach a varujú, že túto zraniteľnosť by mohli zneužiť hackeri.
„Tento problém poukazuje na zásadný problém v architektúre WhatsAppu: zraniteľnosťou je samotné telefónne číslo,“ povedal pre Metro Online Marijus Briedis, technologický riaditeľ spoločnosti NordVPN. „Pretože WhatsApp používa čísla ako svoj hlavný identifikačný systém, útočníci dokázali automaticky otestovať miliardy čísel a získať detaily profilov neuveriteľnou rýchlosťou.“
Briedis sa obáva, že chyba ohrozuje aj takzvané metadáta, údaje o tom, kedy a komu píšete, a tiež vašu IP adresu, ktorá odhaľuje vašu približnú polohu.
„V masovom meradle sa to stáva zlatou baňou pre podvodníkov, zločincov a dobre financované kybernetické skupiny. Rozsah tohto incidentu by mal byť budíčkom pre každú platformu, ktorá sa stále spolieha na telefónne čísla ako na formu identity,“ dodal.
Podľa neho telefónne čísla nikdy neboli navrhnuté ako bezpečné identifikátory. Sú príliš verejné, príliš trvalé a príliš ľahko sa dajú získať.
Meteorológovia varujú: 12 vecí, ktoré vám v týchto dňoch nesmú chýbať v aute
Meteorológovia odporúčajú vodičom, ako sa vyzbrojiť na cestách pred prichádzajúcou zimou.
Bizarná pátracia akcia: Strateného psa našli vďaka páchnucim ponožkám
93-ročný majiteľ sa znovu zišiel so svojou sučkou po tom, ako ju našli aj vďaka jeho ponožkám.
Tvor ako z Jurského parku? Turisti zostali zaskočení z toho, čo im pristálo na člne
Turistom na člne pristál vták, ktorého vzhľad mnohí prirovnávajú k vzhľadu dinosaurov.
Čínska automobilka chcela napodobniť Range Rover, namiesto toho predviedla fiasko
Chceli napodobniť slávny kúsok Range Roveru, namiesto toho si vyrobili hanbu.