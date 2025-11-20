  • Články
Mali by sme v zime večerať skôr? Načasovanie jedla je dôležitejšie, ako si myslíte

Načasovanie večere dokáže ovplyvniť spánok a náladu.

Naše telá fungujú na základe takzvaných cirkadiánnych rytmov. Ide o vnútorné hodiny, ktoré regulujú spánok, metabolizmus, trávenie či hormóny. Tieto rytmy sú prirodzene synchronizované so svetlom a tmou. Keď sa teda v zime stmieva skôr, spomaľovať sa začína aj náš metabolizmus. A práve tu vstupuje do hry chrononutrícia, vedný odbor, ktorý skúma, ako načasovanie jedál ovplyvňuje naše zdravie.

Načasovanie je dôležité

Výskumy ukazujú, že to, kedy jeme, môže byť takmer rovnako dôležité ako to, čo jeme. Jedna zo štúdií napríklad zistila, že dospelí, ktorí večerali o desiatej večer, mali o 20 % vyššiu hladinu cukru v krvi a spálili o 10 % menej tuku v porovnaní s tými, ktorí jedli úplne rovnaké jedlo o šiestej večer.

Širšie analýzy potvrdzujú rovnaký trend. Ukázalo sa, že konzumácia jedla v skoršej časti dňa je spojená s výraznejším úbytkom hmotnosti a lepšími metabolickými ukazovateľmi, ako sú nižší krvný tlak, cukor v krvi a hladina cholesterolu. Naopak, pravidelné neskoré večere, najmä tesne pred spaním, sú spájané s vyšším rizikom obezity a metabolických porúch, ako je cukrovka 2. typu.

Tri dôvody, prečo by ste mali v zime večerať skôr:

  1. Zosúladenie s metabolizmom: Jete v čase, keď je váš metabolizmus ešte aktívny, čo podporuje lepšiu kontrolu cukru v krvi, využitie energie a spaľovanie tukov.
  2. Lepší spánok: Ak medzi večerou a spánkom necháte niekoľko hodín, trávenie sa stihne upokojiť, čo môže výrazne zlepšiť kvalitu spánku a regeneráciu tela.
  3. Podpora nálady a rytmov: Pravidelné načasovanie jedla podporuje denné rutiny, čo je obzvlášť dôležité v zime, keď je menej denného svetla, ktoré naše vnútorné hodiny prirodzene reguluje.

Odborníci však upozorňujú, že toto nie je univerzálne pravidlo. Je potrebné zohľadniť faktory ako fyzická aktivita, chronické ochorenia či denný harmonogram. Napríklad vrcholový športovec, ktorý trénuje večer, bude potrebovať neskoršie jedlo na regeneráciu. Namiesto prísnych pravidiel by sme mali k načasovaniu jedál pristupovať ako k flexibilnému nástroju v našej výbave.

Zdroj: Info.sk, TM, academic.oup.com, jamanetwork.com
