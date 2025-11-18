Netanjahu: Trumpov plán pre Pásmo Gazy prinesie mier a prosperitu
- DNES - 10:29
- Tel Aviv
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok vyzdvihla mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, ktorý podľa nej prinesie mier a prosperitu.
Vyjadrila sa tak po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok v New Yorku schválila rezolúciu podporujúcu tento mierový plán.
„Veríme, že plán prezidenta Trumpa bude viesť k mieru a prosperite, pretože trvá na úplnej demilitarizácii, odzbrojení a deradikalizácii Gazy,“ uviedol Netanjahuov úrad na sieti X. „V súlade s víziou prezidenta Trumpa toto povedie k ďalšej integrácii Izraela a jeho susedov, ako aj k rozšíreniu abrahámovských dohôd,“ dodal. Abrahámovské dohody z roku 2020 normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Prezident USA v novembri oznámil, že k týmto dohodám sa pripojí aj Kazachstan.
Netanjahuov úrad tiež uviedol, že „guráž a obeta“ izraelských vojakov spoločne s Trumpovým diplomatickým úsilím pomohli k návratu všetkých živých a väčšiny zosnulých rukojemníkov z Gazy. Konštatoval, že očakáva odovzdanie zvyšných ostatkov tiel rukojemníkov
Trumpov 20-bodový plán pre Gazu počíta s odzbrojením palestínskeho militantného hnutia Hamas, nasadením Medzinárodných stabilizačných síl a zriadením mierovej rady - prechodného riadiaceho orgánu pre Pásmo Gazy. BR OSN tak vo svojom pondelkovom hlasovaní dala v podstate súhlas s prechodom do druhej fázy Trumpovho plánu. V prijatej rezolúcii sa nachádza aj zmienka o možnosti existencie Palestínskeho štátu.
Palestínska samospráva v utorok vyzvala na okamžitú implementáciu tejto rezolúcie. Naopak Hamas ju kritizuje a volá po zničení Izraela a vyhlásení islamského štátu na historickom území Palestíny, píše DPA. Proti dvojštátnemu riešenie sa dlhodobo stavia aj izraelská vláda, podľa ktorej by Palestínsky štát ohrozil existenciu Izraela.
