  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 18.11.2025Meniny má Eugen
Bratislava

Netanjahu: Trumpov plán pre Pásmo Gazy prinesie mier a prosperitu

  • DNES - 10:29
  • Tel Aviv
Netanjahu: Trumpov plán pre Pásmo Gazy prinesie mier a prosperitu

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok vyzdvihla mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, ktorý podľa nej prinesie mier a prosperitu.

Vyjadrila sa tak po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok v New Yorku schválila rezolúciu podporujúcu tento mierový plán.

Veríme, že plán prezidenta Trumpa bude viesť k mieru a prosperite, pretože trvá na úplnej demilitarizácii, odzbrojení a deradikalizácii Gazy,“ uviedol Netanjahuov úrad na sieti X. „V súlade s víziou prezidenta Trumpa toto povedie k ďalšej integrácii Izraela a jeho susedov, ako aj k rozšíreniu abrahámovských dohôd,“ dodal. Abrahámovské dohody z roku 2020 normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Prezident USA v novembri oznámil, že k týmto dohodám sa pripojí aj Kazachstan.

Netanjahuov úrad tiež uviedol, že „guráž a obeta“ izraelských vojakov spoločne s Trumpovým diplomatickým úsilím pomohli k návratu všetkých živých a väčšiny zosnulých rukojemníkov z Gazy. Konštatoval, že očakáva odovzdanie zvyšných ostatkov tiel rukojemníkov

Trumpov 20-bodový plán pre Gazu počíta s odzbrojením palestínskeho militantného hnutia Hamas, nasadením Medzinárodných stabilizačných síl a zriadením mierovej rady - prechodného riadiaceho orgánu pre Pásmo Gazy. BR OSN tak vo svojom pondelkovom hlasovaní dala v podstate súhlas s prechodom do druhej fázy Trumpovho plánu. V prijatej rezolúcii sa nachádza aj zmienka o možnosti existencie Palestínskeho štátu.

Palestínska samospráva v utorok vyzvala na okamžitú implementáciu tejto rezolúcie. Naopak Hamas ju kritizuje a volá po zničení Izraela a vyhlásení islamského štátu na historickom území Palestíny, píše DPA. Proti dvojštátnemu riešenie sa dlhodobo stavia aj izraelská vláda, podľa ktorej by Palestínsky štát ohrozil existenciu Izraela.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Reuters: K rokovaniam so Zelenským v Turecku sa pridá Trumpov vyslanec Witkoff

Reuters: K rokovaniam so Zelenským v Turecku sa pridá Trumpov vyslanec Witkoff

DNES - 10:11Zahraničné

Steve Witkoff v stredu navštívi Turecko, kde sa zúčastní na plánovaných rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informoval agentúru Reuters nemenovaný turecký zdroj.

Poľsko: Na trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku v oboch smeroch

Poľsko: Na trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku v oboch smeroch

DNES - 9:24Zahraničné

Na úseku poľskej železnice, ktorý bol v pondelok poškodený výbuchom, obnovili v utorok prevádzku v oboch smeroch. Explózie podľa poľských úradov súviseli s aktom diverzie.

KCNA: Dohoda medzi Kóreou a USA o jadrových ponorkách vyvolá jadrový domino efekt

KCNA: Dohoda medzi Kóreou a USA o jadrových ponorkách vyvolá jadrový domino efekt

DNES - 8:09Zahraničné

Dohoda medzi Južnou Kóreou a Spojenými štátmi o výstavbe jadrových ponoriek spôsobí podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA „jadrový domino efekt“.

Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR

Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR

DNES - 5:52Zahraničné

Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči Severnej Kórei a bude naďalej pracovať na zmiernení napätia medzi oboma krajinami, oznámil úrad juhokórejského prezidenta.

Vosveteit.sk
Okamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve terazOkamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve teraz
Na semaforoch by mohlo pribudnúť štvrté svetlo, upozorňujú odborníci na dopravu. Takto by malo fungovaťNa semaforoch by mohlo pribudnúť štvrté svetlo, upozorňujú odborníci na dopravu. Takto by malo fungovať
Blíži sa konflikt na Mesiaci? Toto môžeme urobiť, aby sa z neho nestal „divoký západ“Blíži sa konflikt na Mesiaci? Toto môžeme urobiť, aby sa z neho nestal „divoký západ“
Ozempic pomáha schudnúť neuveriteľné množstvo kíl, odborníci však varujú pred jedným veľkým rizikomOzempic pomáha schudnúť neuveriteľné množstvo kíl, odborníci však varujú pred jedným veľkým rizikom
Tieto nastavenia si ihneď uprav v telefóne, upozorňuje expertka. Ak ich necháš zapnuté, riskuješ krádež svojich účtovTieto nastavenia si ihneď uprav v telefóne, upozorňuje expertka. Ak ich necháš zapnuté, riskuješ krádež svojich účtov
Google práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješGoogle práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješ
Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spímeČesi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP