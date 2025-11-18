Reuters: K rokovaniam so Zelenským v Turecku sa pridá Trumpov vyslanec Witkoff
- DNES - 10:11
- Washington
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v stredu navštívi Turecko, kde sa zúčastní na plánovaných rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informoval agentúru Reuters nemenovaný turecký zdroj. Zelenskyj cestu do Turecka oznámil krátko predtým, podľa svojich slov sa pokúsi oživiť mierové rokovania.
Witkoff vedie diplomatické úsilie USA o ukončenie vojny na Ukrajine. Tento rok sa niekoľkokrát v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Okrem toho pomohol sprostredkovať prímerie v Pásme Gazy a v októbri vyhlásil, že uzatváranie mierových dohôd sa pre neho „stáva nákazlivým“, pripomenul web stanice Sky News.
Turecko v tomto roku hostilo tri kolá priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Tieto rozhovory však podľa stanice BBC nepriniesli žiadne prelomové kroky. Strany sa v podstate dohodli iba na výmene vojnových zajatcov, ktoré následne aj uskutočnili.
Tieto výmeny sú momentálne pozastavené, znepriatelené krajiny však aktuálne rokujú o ich obnovení. Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov minulý týždeň viedol príslušné konzultácie v Istanbule.
Ukrajina podľa Zelenského teraz vyvinula riešenia, ktoré navrhne svojim partnerom. Hlavnou prioritou Kyjeva je urobiť všetko pre ukončenie vojny, ktorú Rusko rozpútalo svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022, zdôraznil v utorok ukrajinský prezident.
Netanjahu: Trumpov plán pre Pásmo Gazy prinesie mier a prosperitu
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok vyzdvihla mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, ktorý podľa nej prinesie mier a prosperitu.
Poľsko: Na trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku v oboch smeroch
Na úseku poľskej železnice, ktorý bol v pondelok poškodený výbuchom, obnovili v utorok prevádzku v oboch smeroch. Explózie podľa poľských úradov súviseli s aktom diverzie.
KCNA: Dohoda medzi Kóreou a USA o jadrových ponorkách vyvolá jadrový domino efekt
Dohoda medzi Južnou Kóreou a Spojenými štátmi o výstavbe jadrových ponoriek spôsobí podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA „jadrový domino efekt“.
Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR
Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči Severnej Kórei a bude naďalej pracovať na zmiernení napätia medzi oboma krajinami, oznámil úrad juhokórejského prezidenta.