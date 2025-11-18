  • Články
  • DNES - 10:11
  • Washington
Reuters: K rokovaniam so Zelenským v Turecku sa pridá Trumpov vyslanec Witkoff

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v stredu navštívi Turecko, kde sa zúčastní na plánovaných rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informoval agentúru Reuters nemenovaný turecký zdroj. Zelenskyj cestu do Turecka oznámil krátko predtým, podľa svojich slov sa pokúsi oživiť mierové rokovania.

Witkoff vedie diplomatické úsilie USA o ukončenie vojny na Ukrajine. Tento rok sa niekoľkokrát v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Okrem toho pomohol sprostredkovať prímerie v Pásme Gazy a v októbri vyhlásil, že uzatváranie mierových dohôd sa pre neho „stáva nákazlivým“, pripomenul web stanice Sky News.

Turecko v tomto roku hostilo tri kolá priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Tieto rozhovory však podľa stanice BBC nepriniesli žiadne prelomové kroky. Strany sa v podstate dohodli iba na výmene vojnových zajatcov, ktoré následne aj uskutočnili.

Tieto výmeny sú momentálne pozastavené, znepriatelené krajiny však aktuálne rokujú o ich obnovení. Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov minulý týždeň viedol príslušné konzultácie v Istanbule.

Ukrajina podľa Zelenského teraz vyvinula riešenia, ktoré navrhne svojim partnerom. Hlavnou prioritou Kyjeva je urobiť všetko pre ukončenie vojny, ktorú Rusko rozpútalo svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022, zdôraznil v utorok ukrajinský prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
