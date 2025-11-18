Poľsko: Na trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku v oboch smeroch
- DNES - 9:24
- Varšava
Na úseku poľskej železnice, ktorý bol v pondelok poškodený výbuchom, obnovili v utorok prevádzku v oboch smeroch.
Explózie podľa poľských úradov súviseli s aktom diverzie. Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že doprava bola opäť uvedená do prevádzky približne o polnoci, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Poškodenie zasiahlo infraštruktúru železničnej trate číslo 7 na trase Varšava Východná - Dorohusk. Výbušné zariadenia boli použité v okolí obce Mika v garvolinskom okrese a Golab v pulawskom okrese.
Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava - Deblin. Zároveň označil útok na trať za bezprecedentný akt diverzie namierený proti bezpečnosti poľského štátu a jeho občanov. „Prebieha vyšetrovanie a tak ako v predchádzajúcich prípadoch tohto typu, páchateľov dolapíme bez ohľadu na to, kto je ich objednávateľom,“ dodal.
Prokuratúra v pondelok začala vyšetrovanie pre podozrenie z terorizmu. Podľa jej stanoviska útoky priamo spôsobili dopravné nebezpečenstvo, ktoré mohlo ohroziť životy a zdravie ľudí aj majetok veľkých rozmerov. Prípad prevezme tím prokurátorov za účasti príslušníkov Agentúry vnútornej bezpečnosti a Centrálneho policajného úradu. V utorok je zároveň plánované mimoriadne zasadnutie vládneho výboru pre bezpečnosť za účasti vojenských veliteľov, šéfov služieb a námestníka prezidenta.
KCNA: Dohoda medzi Kóreou a USA o jadrových ponorkách vyvolá jadrový domino efekt
Dohoda medzi Južnou Kóreou a Spojenými štátmi o výstavbe jadrových ponoriek spôsobí podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA „jadrový domino efekt“.
Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR
Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči Severnej Kórei a bude naďalej pracovať na zmiernení napätia medzi oboma krajinami, oznámil úrad juhokórejského prezidenta.
Trump plánuje Saudskej Arábii predať bojové lietadlá F-35
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že USA Saudskej Arábii predajú bojové lietadlá F-35.
Pápež Lev XIV. skritizoval vlády za nečinnosť v boji proti klimatickým zmenám
Pápež Lev XIV. v pondelok skritizoval svetových lídrov za to, že dosiaľ nedokázali spomaliť globálne otepľovanie, a vyzval k razantnejšej reakcii na túto hrozbu.