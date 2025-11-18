  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 18.11.2025Meniny má Eugen
Bratislava

Poľsko: Na trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku v oboch smeroch

  • DNES - 9:24
  • Varšava
Poľsko: Na trati poškodenej výbuchom obnovili prevádzku v oboch smeroch

Na úseku poľskej železnice, ktorý bol v pondelok poškodený výbuchom, obnovili v utorok prevádzku v oboch smeroch.

Explózie podľa poľských úradov súviseli s aktom diverzie. Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že doprava bola opäť uvedená do prevádzky približne o polnoci, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Poškodenie zasiahlo infraštruktúru železničnej trate číslo 7 na trase Varšava Východná - Dorohusk. Výbušné zariadenia boli použité v okolí obce Mika v garvolinskom okrese a Golab v pulawskom okrese.

Premiér Donald Tusk v pondelok predpoludním uviedol, že explózia pri stanici Mika mala pravdepodobne za cieľ zničiť vlak na trase Varšava - Deblin. Zároveň označil útok na trať za bezprecedentný akt diverzie namierený proti bezpečnosti poľského štátu a jeho občanov. „Prebieha vyšetrovanie a tak ako v predchádzajúcich prípadoch tohto typu, páchateľov dolapíme bez ohľadu na to, kto je ich objednávateľom,“ dodal.

Prokuratúra v pondelok začala vyšetrovanie pre podozrenie z terorizmu. Podľa jej stanoviska útoky priamo spôsobili dopravné nebezpečenstvo, ktoré mohlo ohroziť životy a zdravie ľudí aj majetok veľkých rozmerov. Prípad prevezme tím prokurátorov za účasti príslušníkov Agentúry vnútornej bezpečnosti a Centrálneho policajného úradu. V utorok je zároveň plánované mimoriadne zasadnutie vládneho výboru pre bezpečnosť za účasti vojenských veliteľov, šéfov služieb a námestníka prezidenta.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KCNA: Dohoda medzi Kóreou a USA o jadrových ponorkách vyvolá jadrový domino efekt

KCNA: Dohoda medzi Kóreou a USA o jadrových ponorkách vyvolá jadrový domino efekt

DNES - 8:09Zahraničné

Dohoda medzi Južnou Kóreou a Spojenými štátmi o výstavbe jadrových ponoriek spôsobí podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA „jadrový domino efekt“.

Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR

Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR

DNES - 5:52Zahraničné

Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči Severnej Kórei a bude naďalej pracovať na zmiernení napätia medzi oboma krajinami, oznámil úrad juhokórejského prezidenta.

Trump plánuje Saudskej Arábii predať bojové lietadlá F-35

Trump plánuje Saudskej Arábii predať bojové lietadlá F-35

DNES - 5:51Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že USA Saudskej Arábii predajú bojové lietadlá F-35.

Pápež Lev XIV. skritizoval vlády za nečinnosť v boji proti klimatickým zmenám

Pápež Lev XIV. skritizoval vlády za nečinnosť v boji proti klimatickým zmenám

DNES - 5:49Zahraničné

Pápež Lev XIV. v pondelok skritizoval svetových lídrov za to, že dosiaľ nedokázali spomaliť globálne otepľovanie, a vyzval k razantnejšej reakcii na túto hrozbu.

Vosveteit.sk
Ozempic pomáha schudnúť neuveriteľné množstvo kíl, odborníci však varujú pred jedným veľkým rizikomOzempic pomáha schudnúť neuveriteľné množstvo kíl, odborníci však varujú pred jedným veľkým rizikom
Tieto nastavenia si ihneď uprav v telefóne, upozorňuje expertka. Ak ich necháš zapnuté, riskuješ krádež svojich účtovTieto nastavenia si ihneď uprav v telefóne, upozorňuje expertka. Ak ich necháš zapnuté, riskuješ krádež svojich účtov
Google práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješGoogle práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješ
Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spímeČesi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP