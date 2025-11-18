  • Články
Polícia vyšetruje nočný výbuch bankomatu

Polícia vyšetruje nočný výbuch bankomatu

Nočný incident vo Vrbovom si vyžiadal nasadenie viacerých policajných hliadok a expertov z Bratislavy. Neznámy páchateľ poškodil bankomat aj budovu, v ktorej bol umiestnený. Polícia po útočníkovi intenzívne pátra.

Polícia prijala v noci, krátko pred 03:00 hodinou, oznámenie o poškodení bankomatu v meste Vrbové v okrese Piešťany. Na miesto boli okamžite vyslané viaceré policajné hliadky, ktoré na mieste skutok potvrdili.

Pri incidente nedošlo len k poškodeniu samotného bankomatu, ale aj budovy, v ktorej bolo zariadenie nainštalované. Rozsah škôd zatiaľ nebol presne vyčíslený.

Nasadenie špecialistov

Polícia bezprostredné okolie miesta uzavrela a zabezpečila. Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ trnavskej kriminálnej polície, kriminalistický technik a psovod so špeciálne vycvičeným služobným psom. Vzhľadom na charakter a okolnosti prípadu boli vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave.

Policajti v súčasnosti vykonávajú potrebné prvotné úkony trestného konania, na základe ktorých bude možné stanoviť presnú právnu kvalifikáciu skutku. Po páchateľovi polícia intenzívne pátra a preveruje všetky dostupné informácie, ktoré by mohli viesť k jeho zadržaniu.

Bližšie informácie k prípadu budú poskytnuté, hneď ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
