SHMÚ: Na severe Slovenska sa môže do predpoludnia tvoriť na cestách poľadovica
Do utorkového predpoludnia sa na cestách severného Slovenska môže vyskytovať poľadovica.
Vo výstrahe na ňu upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha aktuálne platí do 9.00 h pre okresy Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i časť Spiša v Košickom kraji.
Upozornenie na riziká poľadovice na cestách pridáva aj Zelená vlna STVR. „Poľadovica je na Spišskej Magure,“ oznamuje s odvolaním sa na informácie od vodičov.
Polícia vyšetruje nočný výbuch bankomatu
Nočný incident vo Vrbovom si vyžiadal nasadenie viacerých policajných hliadok a expertov z Bratislavy.
Na zhromaždenie k Novembru ’89 prišli do centra Košíc tisícky ľudí
Centrum Košíc v pondelok večer zaplnili tisícky ľudí, ktorí sa zúčastnili občianskeho zhromaždenia pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu s názvom 17. november - Sloboda nie je samozrejmosť.
V dome našli nehybné telo muža, prípad vyšetruje polícia
Prvotné informácie z vyšetrovania naznačujú, že muž nemusel zomrieť prirodzenou smrťou.
Udalosti a odkaz Nežnej revolúcie si v Banskej Bystrici pripomenuli tisícky ľudí
Udalosti a odkaz Nežnej revolúcie si v pondelok v Banskej Bystrici na občianskom zhromaždení pripomenuli tisícky ľudí.