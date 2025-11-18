  • Články
SHMÚ: Na severe Slovenska sa môže do predpoludnia tvoriť na cestách poľadovica

  • DNES - 8:09
  • Bratislava
Do utorkového predpoludnia sa na cestách severného Slovenska môže vyskytovať poľadovica.

Vo výstrahe na ňu upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha aktuálne platí do 9.00 h pre okresy Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i časť Spiša v Košickom kraji.

Upozornenie na riziká poľadovice na cestách pridáva aj Zelená vlna STVR. „Poľadovica je na Spišskej Magure,“ oznamuje s odvolaním sa na informácie od vodičov.

Zdroj: Info.sk, TASR
