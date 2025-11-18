Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR
- DNES - 5:52
- Soul
Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči Severnej Kórei a bude naďalej pracovať na zmiernení napätia medzi oboma krajinami, oznámil úrad juhokórejského prezidenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Soul vo vyhlásení odmietol tvrdenia Pchjongjangu, že zverejnenie informačného dokumentu o nedávnych obchodných a bezpečnostných dohodách medzi USA a Južnou Kóreou predstavuje „formalizovanie“ konfrontačnej politiky proti KĽDR.
„Budeme naďalej dôsledne pracovať na znižovaní napätia a na obnove dôvery,“ uviedol úrad juhokórejského prezidenta. Bezpečnostná spolupráca so Spojenými štátmi má podľa neho za cieľ chrániť národné záujmy krajiny.
Juhokórejská vláda minulý týždeň oznámila, že so Spojenými štátmi dokončila dohodu o výstavbe ponoriek na jadrový pohon. Na túto dohodu Severná Kórea reagovala, že program ponoriek je „nebezpečným pokusom o konfrontáciu“.
