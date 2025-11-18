  • Články
Bratislava

Trump plánuje Saudskej Arábii predať bojové lietadlá F-35

  • DNES - 5:51
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že USA Saudskej Arábii predajú bojové lietadlá F-35. Jeho vyhlásenie prišlo deň pred návštevou saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v Bielom dome.

Urobíme to. Predáme stíhačky F-35,“ odpovedal Trump na otázku, či Washington bude súhlasiť s predajom lietadiel pre Rijád počas utorkového stretnutia. „Sú to skvelí spojenci,“ dodal.

Návšteva bin Salmána prichádza v čase, keď Trump tlačí na Saudskú Arábiu, aby pristúpila k tzv. Abrahámovým dohodám, informovala agentúra Reuters. V roku 2020 Trump sprostredkoval tieto dohody o normalizácii vzťahov s Izraelom so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Sudánom a Marokom. Saudská Arábia s pristúpením váha, kým sa nepodniknú kroky vedúce k palestínskej štátnosti.

Podľa Reuters by lídri počas utorkového stretnutia mohli diskutovať aj o obrannej dohode medzi USA a Saudskou Arábiou.

Šéf Bieleho domu v pondelok oznámil, že plánuje hovoriť s jeho venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom. „V určitom bode s ním budem hovoriť,“ potvrdil Trump a dodal, že Maduro „nebol k Spojeným štátom veľmi dobrý“.

Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy. Doteraz si vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.

Trumpova administratíva venezuelského prezidenta obviňuje z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti. Maduro naopak tvrdí, že Spojené štáty využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k jej rope.

Zdroj: Info.sk, TASR
