Pápež Lev XIV. skritizoval vlády za nečinnosť v boji proti klimatickým zmenám
- DNES - 5:49
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v pondelok skritizoval svetových lídrov za to, že dosiaľ nedokázali spomaliť globálne otepľovanie, a vyzval k razantnejšej reakcii na túto hrozbu.
Pápež vyjadril rastúce obavy z klesajúcej medzinárodnej ambície v boji proti klimatickým zmenám a z rastúcich emisií skleníkových plynov, a to desať rokov po prijatí Parížskej dohody. Hlavným cieľom tejto medzinárodnej zmluvy je udržať oteplenie planéty pod hranicou 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou.
„Parížska dohoda priniesla skutočný pokrok a naďalej zostáva naším najsilnejším nástrojom na ochranu ľudí a planéty. Musíme však byť úprimní: nie je to dohoda, ktorá zlyháva, ale my zlyhávame v našej reakcii. Zlyháva politická vôľa niektorých,“ vyhlásil pápež vo videu, ktoré premietli na podujatí v rámci Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém.
Lev XIV. upozornil, že jeden z troch ľudí žije v dôsledku klimatických zmien vo veľkom ohrození. „Pre nich nie je klimatická zmena vzdialenou hrozbou a ignorovať týchto ľudí znamená popierať našu ľudskosť,“ doplnil a vyzval na prijatie konkrétnych opatrení. Agentúra AFP pripomína, že pápež od svojho zvolenia v máji tohto roka opakovane žiada vlády, aby zvýšili úsilie na zastavenie klimatických zmien.
Delegáti v Beléme sa snažia do stredy dosiahnuť dohodu o viacerých náročných témach, vrátane financovania opatrení v oblasti klímy a cieľov zníženia emisií, pričom zvyšok programu by mal byť vyriešený do posledného naplánovaného dňa v piatok. Uviedol to predseda tohtoročného summitu André Correa do Lago.
Soul: Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči KĽDR
Južná Kórea nemá žiadne nepriateľské úmysly voči Severnej Kórei a bude naďalej pracovať na zmiernení napätia medzi oboma krajinami, oznámil úrad juhokórejského prezidenta.
Trump plánuje Saudskej Arábii predať bojové lietadlá F-35
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že USA Saudskej Arábii predajú bojové lietadlá F-35.
Trump podporil agresívne kroky proti drogovým kartelom, nevylúčil zásah v Mexiku
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že podporuje agresívne kroky proti drogovým kartelom a výrobe narkotík v Mexiku a Kolumbii.
Post Bellum ocenilo päť osobností, cenu Pamäti národa dostal aj Fedor Gál
Ceny Pamäti národa, ktoré nezisková organizácia Post Bellum pravidelne udeľuje na Deň boja za slobodu a demokraciu, v pondelok dostali Slováci Fedor Gál a Emil Sedlačko a ďalšie tri osobnosti z Česka a Ukrajiny.