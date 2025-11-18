  • Články
Trump podporil agresívne kroky proti drogovým kartelom, nevylúčil zásah v Mexiku

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že podporuje agresívne kroky proti drogovým kartelom a výrobe narkotík v Mexiku a Kolumbii.

Nevylúčil ani možnosť zásahov, ak by to zastavilo pašovanie drog do Spojených štátov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Za mňa je to v poriadku, čokoľvek, čo musíme urobiť, aby sme zastavili drogy (smerujúce do USA),“ uviedol americký prezident v súvislosti s možnými údermi na mexickom území. Zdôraznil však, že sa pre tento krok zatiaľ nerozhodol.

Hoci šéf Bieleho domu priamo nepotvrdil žiadnu vojenskú intervenciu Spojených štátov, naznačil možnosť zamerať sa na laboratóriá na výrobu kokaínu v Kolumbii. „Zničil by som tie továrne? Bol by som hrdý, keby som to mohol urobiť osobne... Nepovedal som, že to urobím, ale bol by som hrdý, keby som to mohol urobiť, pretože by sme zachránili milióny životov,“ doplnil.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová na začiatku mesiaca poprela, že by sa mala uskutočniť jednostranná akcia USA na mexickom území. Reagovala tak na správy, že Spojené štáty pripravujú podrobné plány novej protikartelovej misie, vrátane vyslania vojakov a spravodajských pracovníkov do Mexika.

Trump a kolumbijský prezident Gustavo Petro si zas vymenili ostré výroky ohľadom stratégie boja proti drogám, čo zvyšuje napätie medzi Washingtonom a Bogotou. V októbri USA uvalili sankcie na Petra po Trumpových obvineniach, že odmieta zastaviť tok kokaínu do Spojených štátov. Minulý týždeň Petro nariadil kolumbijským bezpečnostným silám, aby pozastavili poskytovanie spravodajských informácií Spojeným štátom, kým Washington neprestane útočiť na plavidlá v Karibiku a Tichom oceáne.

Americká armáda od začiatku septembra útočí na údajné lode pašerákov drog v Karibiku a východnom Pacifiku. Pentagón v nedeľu agentúre DPA potvrdil, že došlo k najmenej 20 útokom s celkovým počtom 79 obetí. Washington však nezverejnil dôkazy o tom, že osoby, ktoré boli cieľom útokov, boli skutočne obchodníci s drogami.

Zdroj: Info.sk, TASR
