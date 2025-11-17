  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Post Bellum ocenilo päť osobností, cenu Pamäti národa dostal aj Fedor Gál

  • DNES - 21:35
  • Praha
Post Bellum ocenilo päť osobností, cenu Pamäti národa dostal aj Fedor Gál

Ceny Pamäti národa, ktoré nezisková organizácia Post Bellum pravidelne udeľuje na Deň boja za slobodu a demokraciu, v pondelok dostali Slováci Fedor Gál a Emil Sedlačko a ďalšie tri osobnosti z Česka a Ukrajiny.

Na slávnostnom galavečere v Národnom divadle v Prahe, ktorý bol v Česku vyvrcholením osláv Nežnej revolúcie, sa zúčastnil aj český prezident Petr Pavel s manželkou a tiež bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ocenený Fedor Gál sa narodil v terezínskom gete, kam sa jeho matka a starší brat dostali pre svoj židovský pôvod. Jeho otec holokaust neprežil. Gál sa v 80. rokoch minulého storočia dostal do okruhu nezávislých bratislavských intelektuálov. V novembri 1989 sa aktívne zapojil do Nežnej revolúcie v Bratislave, spoluzaložil politickú platformu Verejnosť proti násiliu a krátko pôsobil v politike. Po rozpade Česko-Slovenska sa presťahoval do Prahy a na Univerzite Karlovej prednášal sociológiu. Neskôr sa venoval dokumentaristike. Dodnes sa pravidelne zapája do rôznych iniciatív občianskej spoločnosti na podporu demokracie či boja proti extrémizmu.

Druhý ocenený Slovák Emil Sedlačko pochádza z Trenčianskych Teplíc. Keď v auguste 1968 vrhli do Trenčína ruské tanky, s priateľmi zorganizovali podpisovú akciu ako protest proti okupácii. Neskôr vydávali noviny a roznášali letáky. Sedlačka z toho dôvodu v ďalších rokoch často prenasledovala a vypočúvala polícia, niekoľkokrát ho pre to prepustili z práce. Dostal sa na spoločenské dno a prepadol alkoholizmu. So závislosťou aj šikanou režimu sa napokon vysporiadal a v roku 1989 sa v Trenčíne zapojil do Nežnej revolúcie. Verejne sa angažuje dodnes. Cenu v Prahe zaňho prevzala jeho vnučka.

Ocenená Milena Sedláčková na začiatku 50. rokov ako mladá referentka na ministerstve stavebného priemyslu tajne kopírovala strategické úradné materiály a odovzdávala ich svojmu priateľovi, ktorý spolu s ďalšími mladými zhromažďovali informácie o dianí v Československu a prostredníctvom amerického agenta ich zašifrované posielali na Západ. S manželom ju zatkli a obvinili zo špionáže.

Cenu dostal aj Jaroslav Vrbenský, ktorý bol v období komunizmu disidentom a politickým väzňom. Stal sa obeťou komunistickej provokácie, keď v roku 1952 chcel pomôcť emigrovať dvom kňazom a zveril sa o tom dvom údajným prevádzačom, ktorí však boli nastrčenými agentmi Štátnej bezpečnosti. Bol odsúdený na 12 rokov väzenia, na slobodu sa dostal v roku 1962. Po Nežnej revolúcii bol rehabilitovaný. Cenu si prišiel prevziať v sprievode českého biskupa, disidenta a niekdajšieho politického väzňa Václava Malého.

Post Bellum ocenilo aj Ukrajinku Nadiju Kalinčenkovovú, ktorá ako dobrovoľníčka pletie maskovacie siete pre ukrajinskú armádu.

Organizácia Post Bellum ocenenie udeľuje od roku 2010. Medzi laureátmi bývajú politickí väzni, preživší holokaustu, vojnoví veteráni, perzekvovaní spisovatelia, odbojári, predstavitelia undergroundu, skauti, príslušníci cirkví a ďalšie osobnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obľúbená herečka podľahla rakovine, poznáte ju zo známych seriálov

Obľúbená herečka podľahla rakovine, poznáte ju zo známych seriálov

DNES - 21:25Zahraničné

Herečka počas svojej kariéry získala niekoľko ocenení.

Trump je otvorený novým sankciám voči krajinám obchodujúcim s Ruskom

Trump je otvorený novým sankciám voči krajinám obchodujúcim s Ruskom

DNES - 19:13Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že je otvorený myšlienke nových sankcií voči štátom obchodujúcim s Ruskom.

Predseda rady BBC chce bojovať proti Trumpovej žalobe za ohováranie

Predseda rady BBC chce bojovať proti Trumpovej žalobe za ohováranie

DNES - 17:40Zahraničné

Predseda Rady BBC Samir Shah prisľúbil, že bude bojovať proti žalobe za ohováranie, ktorú chce na vysielateľa podať americký prezident Donald Trump pre manipulatívne zostrihanie jeho prejavu.

Tisíce ľudí v Prahe protestujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

Tisíce ľudí v Prahe protestujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

DNES - 16:37Zahraničné

Staromestské námestie v Prahe v pondelok zaplnili tisíce účastníkov demonštrácie proti vzniku vlády hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, ktorú zorganizovanal spolok Milion chvilek pro demokracii.

Vosveteit.sk
Google práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješGoogle práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješ
Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spímeČesi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP