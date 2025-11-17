  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Obľúbená herečka podľahla rakovine, poznáte ju zo známych seriálov

  • DNES - 21:25
  • Woodbury
Obľúbená herečka podľahla rakovine, poznáte ju zo známych seriálov

Herečka počas svojej kariéry získala niekoľko ocenení.

Vo veku 84 rokov zomrela americká herečka Elizabeth Franzová. Držiteľka ocenenia Tony pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe muzikálu podľahla rakovine a komplikáciám počas liečby. Informáciu počas víkendu potvrdil pre The New York Times jej manžel Christopher Pelham.

Preslávili ju Broadway a televízne seriály

K najznámejším hereckým počinom Elizabeth Franzovej patria predstavenia na Broadwayi ako Buried Child, Sister Mary Ignatius Explains It All for You alebo A View for the Bridge.

Ako pripomína portál New York Post, priaznivci divadla si Franzovú najlepšie pamätajú v roli Lindy, manželky Willyho Lomana v dráme Smrť obchodného cestujúceho. Za stvárnenie tejto postavy získala v roku 1999 ocenenie Tony. Neskôr získala nomináciu na ocenenie Emmy za stvárnenie rovnakej postavy v televíznej adaptácii.

Herečka bola známa aj z televíznej obrazovky. Diváci na Slovensku si ju môžu pamätať ako majiteľku hotela Independence Inn v seriáli Ženy z rodu Gilmorovcov. Ako Mia Bassová vystupovala v druhej sérii tohto seriálu.

Elizabeth Franzová pri získaní ocenenia Tony v roku 1999

Franzová sa vyskytla aj v ďalších seriáloch ako Klinika Grace, Sudkyňa Amy, Odložený prípad alebo Zákon a poriadok. Vydatá bola dvakrát, deti však nemala.

Zdroj: Info.sk, nytimes.com, nypost.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump je otvorený novým sankciám voči krajinám obchodujúcim s Ruskom

Trump je otvorený novým sankciám voči krajinám obchodujúcim s Ruskom

DNES - 19:13Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že je otvorený myšlienke nových sankcií voči štátom obchodujúcim s Ruskom.

Predseda rady BBC chce bojovať proti Trumpovej žalobe za ohováranie

Predseda rady BBC chce bojovať proti Trumpovej žalobe za ohováranie

DNES - 17:40Zahraničné

Predseda Rady BBC Samir Shah prisľúbil, že bude bojovať proti žalobe za ohováranie, ktorú chce na vysielateľa podať americký prezident Donald Trump pre manipulatívne zostrihanie jeho prejavu.

Tisíce ľudí v Prahe protestujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

Tisíce ľudí v Prahe protestujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov

DNES - 16:37Zahraničné

Staromestské námestie v Prahe v pondelok zaplnili tisíce účastníkov demonštrácie proti vzniku vlády hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, ktorú zorganizovanal spolok Milion chvilek pro demokracii.

Podľa nemeckého vicekancelára môže Čína urobiť viac pre koniec vojny na Ukrajine

Podľa nemeckého vicekancelára môže Čína urobiť viac pre koniec vojny na Ukrajine

DNES - 16:13Zahraničné

Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil na úvod svojej návštevy v Číne vyzval Peking, aby spravil viac pre ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.

Vosveteit.sk
Google práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješGoogle práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješ
Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spímeČesi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP