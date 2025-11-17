Obľúbená herečka podľahla rakovine, poznáte ju zo známych seriálov
- DNES - 21:25
- Woodbury
Herečka počas svojej kariéry získala niekoľko ocenení.
Vo veku 84 rokov zomrela americká herečka Elizabeth Franzová. Držiteľka ocenenia Tony pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe muzikálu podľahla rakovine a komplikáciám počas liečby. Informáciu počas víkendu potvrdil pre The New York Times jej manžel Christopher Pelham.
Tony-winning ‘Gilmore Girls’ actress Elizabeth Franz dead at 84 https://t.co/OTXkI4oQdj pic.twitter.com/xLYgSvAWkY— New York Post (@nypost) November 16, 2025
Preslávili ju Broadway a televízne seriály
K najznámejším hereckým počinom Elizabeth Franzovej patria predstavenia na Broadwayi ako Buried Child, Sister Mary Ignatius Explains It All for You alebo A View for the Bridge.
Ako pripomína portál New York Post, priaznivci divadla si Franzovú najlepšie pamätajú v roli Lindy, manželky Willyho Lomana v dráme Smrť obchodného cestujúceho. Za stvárnenie tejto postavy získala v roku 1999 ocenenie Tony. Neskôr získala nomináciu na ocenenie Emmy za stvárnenie rovnakej postavy v televíznej adaptácii.
Herečka bola známa aj z televíznej obrazovky. Diváci na Slovensku si ju môžu pamätať ako majiteľku hotela Independence Inn v seriáli Ženy z rodu Gilmorovcov. Ako Mia Bassová vystupovala v druhej sérii tohto seriálu.
Elizabeth Franzová pri získaní ocenenia Tony v roku 1999
Franzová sa vyskytla aj v ďalších seriáloch ako Klinika Grace, Sudkyňa Amy, Odložený prípad alebo Zákon a poriadok. Vydatá bola dvakrát, deti však nemala.
