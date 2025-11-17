  • Články
Na zhromaždenie k Novembru ’89 prišli do centra Košíc tisícky ľudí

Centrum Košíc v pondelok večer zaplnili tisícky ľudí, ktorí sa zúčastnili občianskeho zhromaždenia pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu s názvom 17. november - Sloboda nie je samozrejmosť.

V programe so svojimi príhovormi vystúpili študenti aj osobnosti Novembra ’89. Medzi nimi i jedna z tvárí Nežnej revolúcie v Košiciach Ľubica Blaškovičová, štatutár a zakladateľ košickej Verejnosti proti násiliu (VPN) Ľubomír Badiar či Pavol Cacara zo štrajkového výboru vtedajšej Vysokej školy technickej. Davu sa prihovorili aj bývalá ministerka kultúry úradníckej vlády a kultúrna manažérka Silvia Hroncová, otec zavraždeného novinára Jána Kuciaka a matka jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj člen niekdajšieho koordinačného centra VPN a kazateľ Daniel Pastirčák.

V prejavoch sa opakoval apel na ochranu demokracie a slobody. Rečníci hovorili o návrate autoritárstva, korupcie, manipulácie, beztrestnosti a rozdelení spoločnosti. Na kritiku súčasnej vlády dav súhlasne reagoval skandovaním či štrnganím kľúčmi. „Na naše otázky nedostávame odpovede. Vedci, umelci, ochranári, lekári, novinári - my všetci sme len zosmiešňovaní, urážaní a ponižovaní v pohŕdavých monológoch predstaviteľov vlády a jej premiéra. Je neuveriteľné, že po 36 rokoch od Nežnej revolúcie tu znova vládne strach,“ povedala Blaškovičová, podľa ktorej sú spochybňované či zastrašované aj platformy občianskej spoločnosti.

Rečníci pripomenuli, že študenti v boji za slobodu a demokraciu zohrali v minulosti kľúčovú úlohu. Súčasnému študentskému aktivizmu prejavili podporu. Viackrát odznel aj výraz „kriedová revolúcia“, čo odkazuje na nápisy kriedou, ktoré sa objavujú na chodníkoch po incidente pred popradským Gymnáziom Dominika Tatarku. „Zodpovednosť nevymizla. Dnes nás o tom opäť presviedčajú študenti. Teší ma, že s iniciatívou prichádzajú mladí ľudia. Možno je to signál, že nastupujúce generácie nájdu spôsob, ako tento systém opraviť,“ uviedol vo svojom prejave Cacara.

Deň boja za slobodu a demokraciu sa na Slovensku slávi od roku 2001. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom už nie je dňom pracovného pokoja, čo vyvolalo vlnu kritiky.

