Udalosti a odkaz Nežnej revolúcie si v Banskej Bystrici pripomenuli tisícky ľudí

  • DNES - 20:11
  • Banská Bystrica
Udalosti a odkaz Nežnej revolúcie si v pondelok v Banskej Bystrici na občianskom zhromaždení pripomenuli tisícky ľudí.

Rečníci v parku pod Pamätníkom SNP spomínali na osobnosti novembra 1989, pripomínali odvahu študentov, no kritizovali i vyjadrenia predstaviteľov súčasnej vlády voči mladej generácii.

Občianske zhromaždenie venované výročiu Nežnej revolúcie sa začalo popoludní na banskobystrickom Námestí SNP. Dav ľudí spolu s organizátormi z platformy Nie v našom meste následne prešiel ulicami v centre mesta do parku pod Pamätníkom SNP. Tisícom ľudí sa prihovorili viacerí rečníci a pamätníci novembra 1989.

Spoluorganizátor udalostí Nežnej revolúcie, zakladajúci člen koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu a bývalý poslanec Národnej rady SR Peter Tatár vo svojom príhovore pripomenul, že sviatok Dňa boja za slobodu a demokraciu sa nedá zrušiť hlasovaním v parlamente. Skonštatoval tiež, že hoci už desaťročia máme demokraciu, občania sa často nesprávajú demokraticky.

Za tých 36 rokov sme si len občas zvolili demokratickú vládu, ale to krátke stálo za to. Lebo sme v bezpečí a pohodlí Európskej únie a NATO, ale môžeme o to prísť. Jednoducho, raz upratať nestačí,“ uviedol Tatár. Pripomenul aj úlohu študentov v roku 1989 a uviedol, že vďaka odvahe súčasnej mladej generácie zažívame v ostatných dňoch “kriedovú revolúciu“.

Odvahu študentov vyzdvihla aj priama účastníčka Novembrových udalostí v Banskej Bystrici a členka iniciatívy Nie v našom meste Beata Hirt. S davom sa podelila o vlastnú skúsenosť, keď ju v roku 1980 ako študentku gymnázia vzali na prvý výsluch na Štátnu bezpečnosť. Dôvodom malo byť, že v škole šírila protisocialistické vtipy. „Bola som si istá, že po Nežnej revolúcii sa niečo také už nikomu u nás nemôže stať. A, žiaľ, stalo sa. Je to nehorázne a neospravedlniteľné,“ uviedla Hirt.

Na zhromaždení v Banskej Bystrici odznelo aj vyhlásenie Akademických senátov Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Senáty sa ohradili voči dlhodobým verbálnym útokom časti politikov smerovaným k študentom.

Spomínané útoky sa odohrávajú v období, keď Slovensko dlhodobo čelí odlivu talentovaných mladých ľudí do zahraničia. Ide o trend, ktorý zásadne oslabuje rozvoj krajiny a jej budúci potenciál,“ uviedli senáty.

Zdroj: Info.sk, TASR
