  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Smer vyzýva opozíciu i občanov na rešpektovanie iných názorov

  • DNES - 20:08
  • Nitra
Smer vyzýva opozíciu i občanov na rešpektovanie iných názorov

Rešpekt k inému názoru bol nosnou témou podujatia, ktoré pri príležitosti Nežnej revolúcie zorganizovala v pondelok podvečer v Nitre strana Smer-SD.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar skonštatoval, že mnohé očakávania občanov sa nenaplnili a súčasná situácia je v mnohých ohľadoch horšia, ako bola v roku 1989. „Máme tu streľbu na predsedu vlády, ale v prvom rade na človeka Roberta Fica za to, že má iný názor, za to, že si dovolil povedať, aké vyznáva hodnoty,“ skonštatoval.

Pripomenul, že verejné spomienkové zhromaždenia organizované opozíciou sa nazývajú protesty. „Kladiem si otázku, proti čomu protestujete? V roku 2023 tu boli slobodné voľby, z nich vzišla vláda, na čele ktorej stojí Robert Fico. Rešpektujte tieto výsledky,“ vyzval Gašpar opozíciu.

Poslanec NR SR Ján Richter tiež vyzval občanov na rešpektovanie iných názorov. „Vláda vzišla zo slobodných demokratických parlamentných volieb. Skutočnosť je však taká, že tí naši oponenti, opozícia, celé dva roky dokazujú, že nikdy neakceptovali, nikdy neprijali výsledok týchto volieb. Chcú ho zmeniť na uliciach nenávisťou proti nám, čoho je výsledok aj atentát na nášho predsedu a premiéra slovenskej vlády,“ povedal Richter.

Pripomenul, že názor poslancov za Smer-SD, na ktorom sa zhodla celá koalícia, je, že chcú robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Vážime si partnerov aj na západe, aj na východe. Robíme všetko preto, aby sa ten vojnový konflikt čím skôr skončil a aby celá Európa a podľa možností aj svet, boli bez vojen. Aj keď niektoré skutočnosti smerujú k skôr opačným trendom,“ povedal Richter.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na zhromaždenie k Novembru ’89 prišli do centra Košíc tisícky ľudí

Na zhromaždenie k Novembru ’89 prišli do centra Košíc tisícky ľudí

DNES - 20:52Domáce

Centrum Košíc v pondelok večer zaplnili tisícky ľudí, ktorí sa zúčastnili občianskeho zhromaždenia pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu s názvom 17. november - Sloboda nie je samozrejmosť.

V dome našli nehybné telo muža, prípad vyšetruje polícia

V dome našli nehybné telo muža, prípad vyšetruje polícia

DNES - 20:31Domáce

Prvotné informácie z vyšetrovania naznačujú, že muž nemusel zomrieť prirodzenou smrťou.

Udalosti a odkaz Nežnej revolúcie si v Banskej Bystrici pripomenuli tisícky ľudí

Udalosti a odkaz Nežnej revolúcie si v Banskej Bystrici pripomenuli tisícky ľudí

DNES - 20:11Domáce

Udalosti a odkaz Nežnej revolúcie si v pondelok v Banskej Bystrici na občianskom zhromaždení pripomenuli tisícky ľudí.

Opozícia v centre Bratislavy vyzvala na koniec Fica, chce ho poraziť vo voľbách

Opozícia v centre Bratislavy vyzvala na koniec Fica, chce ho poraziť vo voľbách

DNES - 19:28Domáce

Líder PS Michal Šimečka vyjadril ambíciu vyhrať nasledovné parlamentné voľby.

Vosveteit.sk
Google práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješGoogle práve zjednodušil hľadanie filmov, zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami, túto funkciu si zamiluješ
Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spímeČesi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP