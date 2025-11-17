  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 17.11.2025Meniny má Klaudia
Bratislava

Opozícia v centre Bratislavy vyzvala na koniec Fica, chce ho poraziť vo voľbách

  • DNES - 19:28
  • Bratislava
Opozícia v centre Bratislavy vyzvala na koniec Fica, chce ho poraziť vo voľbách

Líder PS Michal Šimečka vyjadril ambíciu vyhrať nasledovné parlamentné voľby.

Na proteste v centre Bratislavy vyzvali opozičné strany a hnutia KDH, SaS, PS a mimoparlamentná strana Demokrati na koniec vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Chcú ho poraziť v najbližších voľbách. Líder PS Michal Šimečka vyjadril ambíciu vyhrať ich.

Na podujatí Nevezmú nám november, ktoré sa pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie konalo na Námestí slobody, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Dav skandoval „Dosť bolo Fica“, „My chceme zmenu“ či „Slovensko si nedáme“.

Ľudia v novembri 1989 mali podľa Šimečku odvahu a túžbu po slobode. „To sú presne dve hodnoty, ktorým komunisti nerozumeli. Tak ako im dnes nerozumie Robert Fico. Preto prehrá presne tak, ako prehrali komunisti,“ uviedol. Ako líder PS a aj líder opozície je pripravený vyhrať najbližšie parlamentné voľby a poraziť vládu Roberta Fica. Na pódiu zároveň deklaroval, že jedna z prvých vecí, ktoré po nástupe spraví, bude vrátenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja.

Slovensko má podľa šéfa SaS Branislava Gröhlinga v sebe viac dobra, sily a nádeje, ako si ktokoľvek dokáže predstaviť. Je presvedčený, že krajina potrebuje novú Nežnú revolúciu, revolúciu slušnosti, odbornosti a poctivého spravovania. „Nádej nie je slabosť. Nádej je rozhodnutie, že sa nevzdáme. Je to rozhodnutie, že veríme v to, že zajtrajšok môže byť lepší ako dnešok,“ odkázal z pódia Gröhling.

Poslanec za KDH František Mikloško označil za hanbu, že vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja. „Fico a jeho vládna koalícia nám chcú tento náš novodobý príbeh, ktorý sa začal 17. novembra, vygumovať z pamäte,“ skonštatoval Mikloško. Dodal, že na Slovensku sa vždy našli ľudia, ktorí krajinu posunuli dopredu k lepšej budúcnosti.

Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď odkázal, že vládna koalícia ich nezastraší. Myslí si, že premiér likviduje spravodlivosť na Slovensku tak, ako to robili komunisti. „Dnes vidíme, ako je úrad vlády hlasnou trúbou ruskej propagandy z Moskvy, presne ako tomu bolo za komunizmu,“ poznamenal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ varuje pred viacerými javmi, pozor na poľadovicu!

SHMÚ varuje pred viacerými javmi, pozor na poľadovicu!

DNES - 19:06Domáce

V niektorých okresoch Slovenska treba v noci počítať s poľadovicou, SHMÚ varuje aj pred snežením.

Fico vyzval na reformu politického systému na princípe slobodných volieb

Fico vyzval na reformu politického systému na princípe slobodných volieb

DNES - 18:59Domáce

Podľa premiéra nemôže kandidovať 31strán. Takáto forma demokracie podľa neho Slovensku škodí.

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Pamätník novembra 1989

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Pamätník novembra 1989

DNES - 18:14Domáce

Na Námestí slobody v Bratislave odhalili v pondelok Pamätník novembra 1989. Stalo sa tak na 36. výročie Nežnej revolúcie za účasti aktérov Novembra ’89.

Robert Fico zvažuje novú frakciu v europarlamente

Robert Fico zvažuje novú frakciu v europarlamente

DNES - 18:10Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico a jeho strana Smer-SD sa podľa europoslankyne Moniky Beňovej zatiaľ nepripoja k žiadnej frakcii v Európskom parlamente.

Vosveteit.sk
Česi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spímeČesi sú znova o krok pred Slovákmi. ČNB testuje bitcoin a tokenizované vklady, my stále spíme
Tento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňochTento týždeň prídu na Netflix samé bomby: Pozri, čo ťa čaká v nasledujúcich dňoch
Ukrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident ZelenskyjUkrajinská raketa Long Neptune sa po prvýkrát ukázala v akcii: „Vyrábame ich viac,“ prezradil prezident Zelenskyj
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytáOdborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizerámeAko sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o povelochGoogle práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou neveryAI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Tvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívaloTvorca internetu varuje pred jeho zánikom. Umelá inteligencia vraj mení Web na niečo, čo sa mu nikdy nesnívalo
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješJe pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP